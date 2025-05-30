Русская линия
Сводка новостей от 30 мая 2025

«Едиными усты и единым сердцем»
Митрополит Запорожский Лука заявил, что полностью разделяет принципиальную позицию митрополита Черкасского Феодосия по вопросу дальнейшей судьбы УПЦ…

В Интернете была опубликована копия обращения митрополита Запорожского Луки к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию, в котором владыка просит считать мнение митрополита Черкасского Феодосия, высказанное им на собрании в честь трёхлетия собора в Феофании, своим собственным. Об этом сообщает Телеграм-канал «Политправ».

27 мая 2025 года владыка Лука не смог прибыть в Киев, так как украинские власти вызвали его в тот день в суд, а потому свою позицию по возможному провозглашению неканонической автокефалии Украинской Православной Церкви правящий архиерей Запорожской епархии поручил озвучить владыке Феодосию. И надо сказать, он это сделал и весьма дерзновенно и убедительно.

Ниже мы публикует текст письма владыки Луки:

Обращение митрополита Запорожского Луки«ЕГО БЛАЖЕНСТВУ

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ОНУФРИЮ, МИТРОПОЛИТУ КИЕВСКОМУ И ВСЕЯ УКРАИНЫ

Ваше Блаженство, милостивый Архипастырь и Отец!

Христос Воскресе!

Сердечно благодарю Вас за приглашение принять участие в Божественной Литургии в Феофании 27 мая 2025 года.

К сожалению, по независящим от меня обстоятельствам я лишён возможности лично присутствовать на данном Богослужении, поскольку 27 мая 2025 года обязан участвовать в судебном заседании по делу против меня (повестка прилагается).

Если в рамках данного события будет проходить обсуждение жизни и деятельности Украинской Православной Церкви, смиренно прошу считать, что от моего имени по всем вопросам достойно выступит Высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит Черкасский и Каневский.

Воистину Воскресе Христос!

Смиренно испрашиваю молитв и благословения Вашего Блаженства!

С сыновней любовью от Господе Воскресшем,

Лука

митрополит Запорожский и Мелитопольский"

Русская линия

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