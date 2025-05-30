Власти 87 российских регионов приняли разнообразные меры по поддержке борьбы с абортами, но этого мало, считает глава Патриаршей комиссии…

Несмотря на положительную динамику в вопросе борьбы с абортами в российских регионах, России нужна единая антиабортная политика на федеральном уровне. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной инициативам депутатов в области демографической политики и народосбережения.

«Динамика в сфере ограничения абортов положительная. Вот самые современные и актуальные данные, самые актуальные, мы их впервые показываем на этой пресс-конференции: 686 частных клиник в Российской Федерации уже добровольно отказались от производства абортов. Государство постепенно устанавливает контроль в этой важной демографической сфере», — сказал отец Федор.

Вместе с тем, священник призвал глав регионов, которые «ещё не присоединились к этой инициативе, смелее участвовали в этом, потому что им потом отчитываться президенту о рождаемости в регионе».

Он отметил, что 87 регионов приняли разнообразные меры по поддержке борьбы с абортами. «Сегодня многие субъекты Российской Федерации, уже 87 регионов, приняли те или иные меры в сфере поддержки инициатив Русской Православной Церкви: отказались от лицензии на искусственное прерывание беременности, ввели законы о запрете к склонению к абортам и другие ограничительные меры. Потому что все стимулирующие меры начинают работать только тогда, когда вводятся меры ограничительные», — добавил отец Федор.

Глава Патриаршей комиссии подчеркнул, что запрос на решение проблемы на федеральном уровне звучит всё чаще. «Со стороны руководства регионов и федеральных ведомств всё чаще звучит мнение о том, что необходимо обеспечить системное решение, введя на федеральном уровне единую государственную политику о жёстком регулировании проведения абортов, (в том числе — прим. ТАСС) запрет на проведение абортов в частных клиниках, совершенствование организационных мер по проведению абортов в государственных клиниках и, конечно, строгий контроль за их соблюдением», — подчеркнул он.

«Все меры — и юридические, и организационные, и ограничительные — должны преследовать одну цель: в нашей стране должен появиться каждый ребёнок, которого Господь посылает сюда, потому что у Бога нет лишних людей», — заключил отец Федор.

Русская линия