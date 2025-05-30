Греческие СМИ распространили недостоверную информацию о том, что древнейший монастырь Иерусалимского Патриархата якобы могут закрыть…

Власти Египта заявили о приверженности сохранению священного и религиозного статуса монастыря святой великомученицы Екатерины на Синайском полуострове, сообщения о конфискации его территории не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Ранее греческие СМИ написали, что египетский суд в среду принял решение закрыть монастырь святой Екатерины, конфисковать его имущество и выселить из него монахов. Пресс-секретарша МИД Греции Лана Зохиу заявила, что правительства Греции и Египта в последнее время работали над соглашением, которое должно было сохранить православный характер этого региона, однако договориться не удалось.

«Канцелярия президента (Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси — ред.) вновь подчеркивает полную приверженность сохранению уникального религиозного и священного статуса монастыря святой Екатерины и неприкосновенности этого статуса», — говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.

Канцелярия отметила, что египетский суд закрепил этот статус. Представитель МИД Египта Тамим Халлаф пояснил агентству MENA, что утверждения о конфискации монастыря и его территорий не соответствуют действительности.

«Решение суда подтверждает, что монахам монастыря позволено и дальше использовать территории и религиозные и археологические объекты в этом районе», — отметил представитель египетского МИД.

Он подчеркнул, что в решении египетского суда указан ряд находящихся в отдалении от монастыря территорий, собственность или владение которыми не подтверждены какими-либо документами. «Следовательно, они считаются территориями, принадлежащими государству», — добавил Халлаф.

Монастырь святой Екатерины находится у подножия горы Синай. Он считается одним из старейших монастырей в мире и внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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