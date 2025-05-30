Владимир Путин: «Хочу сегодня ещё раз подчеркнуть: именно семья с детьми, её интересы и благополучие — в центре всех наших решений»

29 мая 2025 года президент Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей по видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня», и в общении с ними призвал создавать особые условия для многодетных семей в России, сообщает РИА Новости.

«В этом смысл вообще жизни любого человека: „а“ — продолжение рода и „б“ — это определенное качество работы с детьми. Я не знаю, есть ли что-то важнее. В этом вообще ключ бытия, смысл бытия. Поэтому у вас как раз всё получается. И есть ли что-то, что даёт человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей? Я сомневаюсь. Много важных вещей, которые мы делаем в жизни, но это — самое главное».

Владимир Путин с удовлетворением отменил, что в стране становится всё больше многодетных семей, на их примере меняются ориентиры россиян: «Особое внимание, конечно, нужно уделять семьям, где детей трое и больше, создавать для них всё необходимое, все необходимые условия. Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему».

В связи с этим глава государства отметил, что власти давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову довести работу по этому вопросу до конца, а также поручили ей реализовать инициативу об учёте стажа за детей при начислении пенсии многодетным родителям.

Президент призвал местные власти и бизнес активнее помогать семьям с тремя и более детьми. «Хочу сегодня ещё раз подчеркнуть: именно семья с детьми, ее интересы и благополучие — в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку влияет на уровень и качество жизни, но это и работа на будущее, чтобы сохранить и приумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны», — заявил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что семейные ценности остаются непреложными для России, как бы ни пытались это оспорить. «У нас количество людей и семей, которые хотят иметь всё больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое — больше трёх. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается».

В завершение глава государства поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей:

«Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников. Всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, все делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее — успешным».

Русская линия