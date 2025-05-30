30 мая 2025 года священноначалие Иерусалимской Православной Церкви выступило со специальным заявлением по поводу решения египетского суда, затрагивающего монастырь святой Екатерины на Синае. Текст обращения был обнародован на официальном сайте Иерусалимского Патриархата.

Ниже мы публикуем его перевод целиком:

«Иерусалимский Патриархат был глубоко обеспокоен известием о том, что египетский суд распорядился конфисковать земли, окружающие наш монастырь святой Екатерины на горе Синай. Этот монастырь, где Бог явился Моисею в горящем кусте и где хранятся мощи святой Екатерины Александрийской, является старейшим постоянно обитаемым христианским монастырём и священным местом для всех христиан.

Иерусалимский Патриархат заявляет о своей церковной юрисдикции над монастырём, поскольку он находится под нашей защитой. Наша священная обязанность — обеспечить продолжение христианского богослужения на этой святой земле, как это было на протяжении 17 веков. Мы осуждаем любое посягательство на физический или юридический статус наших мест поклонения.

Кроме того, Иерусалимский Патриархат решительно выступает за право на безопасное и свободное отправление культа. Это требует обеспечения доступа и безопасного проезда для паломников, направляющихся к нашим святыням. Это вопрос свободы вероисповедания.

Монастырь святой Екатерины на протяжении тысячелетий посещали и почитали паломники. В 623 году пророк Мухаммед, да благословит его Аллах, даровал монастырю охранную грамоту, а в 1517 году султан Селим I подтвердил её. Монастырь является оплотом мира между христианами и мусульманами и убежищем надежды для мира, погрязшего в конфликтах. Мы призываем египетские власти следовать этой уважаемой традиции и обеспечить свободу вероисповедания и доступ в наш монастырь. Пусть наш монастырь продолжает нести это мирное христианское свидетельство, образование и гостеприимство.

Иерусалимский Патриархат подтверждает официальные заявления, сделанные вчера египетскими властями, о неприкосновенности и целостности нашего монастыря и о недопустимости каких-либо посягательств на него. Иерусалимский Патриархат будет внимательно следить за развитием ситуации и тщательно изучит упомянутое решение суда, а в случае необходимости Патриархат осудит и примет меры в отношении любых посягательств на монастырь или ограничений доступа к этому святому месту".

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