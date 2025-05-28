27 мая 2025 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил XIV торжественную церемонию избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает Патриархия.Ru.

Патриаршая литературная премия за последние годы стала одним из самых ярких явлений в отечественной литературе. Ежегодно её удостаиваются писатели, которые вносят особый вклад в развитие русской словесности, укрепление нравственных основ общества через свои произведения, а также стремятся в своем творчестве сохранить преемство духовной традиции отечественной культуры.

Церемония транслировалась в прямом эфире телеканала «Союз» и на сайте Издательского Совета Русской Православной Церкви. Вели церемонию артисты Олег Шагоцкий и Елена Юркина.

В начале вечера состоялась демонстрация фильма о Патриаршей литературной премии. Премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия не случайно носит высокое и почетное звание «Патриаршая» — с самого основания на протяжении всех лет ее существования премия существует и развивается под отеческим покровительством Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам и гостям церемонии вручения Патриаршей литературной премии, а также к многочисленным телезрителям с Первосвятительским словом.

В 2025 году было рассмотрено более 50 заявок на соискание Патриаршей литературной премии от писательских организаций, епархий и синодальных отделов Русской Православной Церкви, литературных журналов. Совет экспертов премии рассмотрел ранее состав длинного списка и предложил кандидатуры номинантов премии. В ходе заседания в апреле с.г. Палатой попечителей был утвержден короткий список номинантов премии.

В список номинантов Патриаршей литературной премии 2025 года вошли восемь человек:

Анатолий Григорьевич Байбородин;

Александр Владимирович Богатырев;

Николай Петрович Бурляев;

Андрей Венедиктович Воронцов;

Сергей Николаевич Дмитриев;

Сергей Сергеевич Козлов;

Вячеслав Дмитриевич Лютый;

Андрей Владиславович Шацков.

Имена лауреатов определяются тайным голосованием. Для подсчета голосов из числа членов Палаты попечителей была сформирована счетная комиссия в следующем составе: главный редактор издательства «Даниловский благовестник» В. Малягин (председатель счетной комиссии); профессор Института журналистики и литературного творчества К. Ковалев-Случевский; член Союза писателей России В. Николаев.

Состоялись выборы лауреатов Патриаршей литературной премии. Во время голосования и подсчета голосов на экранах демонстрировались фильм и фрагменты интервью с каждым из номинантов премии 2025 года.

По результатам голосования лауреатами Патриаршей литературной премии 2025 года стали А.Г. Байбородин, А.В. Воронцов и С.Н. Дмитриев.

Святейший Патриарх Кирилл вручил лауреатам сертификаты, дипломы и знаки премии.

Затем на сцену были приглашены все номинанты премии 2025 года, каждому из которых Предстоятель Русской Церкви вручил Патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы» и диплом.

Далее состоялось награждение литераторов, пишущих о специальной военной операции.

Во внимание к трудам по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе и за личный подвиг М. Бахарев, Герой Российской Федерации, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, поэт, прозаик, член Союза писателей России был награжден Святейший Патриархом Кириллом орденом благоверного князя Дмитрия Донского I степени.

«Аплодисменты и атмосфера, воцарившаяся в зале, очень ярко выражают чувство благодарности за Ваш подвиг, которое испытывают все, кто здесь присутствует, а через них и очень большое число людей. Война всегда связана со смертью, с получением увечий, и каждый военнослужащий, принимая присягу, ясно сознает, какой может быть перспектива его дальнейшего жизненного пути. Но ведь тем не менее не сокращается количество сынов Отечества, которые не только в мирное, но и в военное время, с полным осознанием своей ответственности и возможных рисков, встают на защиту Родины.

Вы — один из таких героев. Я глубоко убежден в том, что Ваше имя сохранится в истории, потому что Вы действительно отдали часть своего здоровья, для того чтобы народ наш победил. Желаю Вам помощи Божией, крепости сил, чтобы Вас всегда окружали добрые люди, которые с большим пониманием и уважением относились бы к Вашему подвигу, и чтобы о Вас всегда молились те, кто Вас любит и знает. Храни Вас Господь".

Во внимание к трудам по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе медали благоверного князя Дмитрия Донского были удостоены поэт, член Союза писателей России С.В. Лобанов и писатель Д.С. Филиппов.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся:

«Ещё раз сердечно благодарю наших героев. И самое правильное, доброе и нужное, что мы могли бы сделать, — это всегда помнить имена тех, кого сегодня наградили, и имена тех, кто здоровье и жизнь свою положили ради Родины. Чтобы их имена не ушли куда-то в небытие, но чтобы подвиг этих людей был запечатлены и в литературе, и в изобразительном искусстве. Мы очень нуждаемся в том, чтобы подвиг, совершаемый сегодня во имя Родины, актуализировался в сознании, в первую очередь нашей молодежи. Потому что одно дело — книжечку прочитать, даже если там очень красиво все написано, а другое дело — увидеть, почувствовать, что и сегодня никуда не исчезли былинные герои земли Русской.

И еще раз выражаю глубочайшую благодарность всем, кто на поле брани получил тяжелые печати на своем теле. Благодарю тех, кто ушел из жизни, из жизни земной, но, верим, не из жизни вечной. И дай Бог, чтобы герои нашего времени влияли на сознание молодежи и всего нашего общества таким образом, чтобы память о подвигах помогала людям становиться лучше.

Всех вас сердечно поздравляю и благодарю за участие в этом торжестве. Храни вас Господь!"

По окончании церемонии избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии состоялся музыкально-поэтический концерт «Связь поколений» с участием Камерного хора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, сводного ансамбля ветеранов Вооруженных сил РФ и группы «Зверобой».

Все гости церемонии получили подарки: сборник произведений лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии и тематический выпуск журнала «Православное книжное обозрение».

Русская линия