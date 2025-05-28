Депутат Госдумы предложил выделить нецензурную брань в отдельный вид правонарушений и серьёзно увеличить штраф за мат в общественных местах…

23 мая 2025 года в Новосибирске состоялся форум «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России», участники которого обсудили острые вопросы защиты современного русского языка: использование нецензурной брани, засилье иностранных слов и их влияние на духовное и смысловое богатство устной речи.

В работе форума приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, замглавы ВРНС Сергей Рудов, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, координатор межфракционной группы по защите христианских ценностей в Госдуме РФ Сергей Гаврилов, сопредседатель Новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов, депутат Госдумы РФ и член Правления Новосибирского отделения ВРНС Александр Аксёненко и другие.

В ходе форма звучали различные предложения и инициативы. В частности, Александр Аксёненко выступил с предложением выделить нецензурную брать в российском законодательстве в отдельный вид правонарушений, за которые следует серьёзный штраф.

«Сейчас огромный пласт людей не защищён от матерщинников. Люди могут ходить по улице, использовать ненормативную лексику, материться и не понести за это никакого наказания. Когда мы с коллегами по Новосибирскому отделению ВРНС предложили внести изменения в КоАП, защитить русский язык, выделить мат в отдельное правонарушение, увеличить штрафы, огромное количество людей отозвалось на это. Вышло более 7000 публикаций в СМИ по всей стране. Я увидел в этом колоссальную обратную связь», — рассказал журналистам Александр Аксёненко.

«В нашей инициативе многие выделяют штрафы. Но штрафы — это лишь часть того, что мы предлагаем. Выделение мата в отдельное правонарушение — вот основная наша идея. При этом если будут увеличены штрафы, это будет ограничивать людей, которые используют ненормативную лексику в общественных пространствах, позволяют хамски себя вести по отношению к обществу», — добавил парламентарий.

«Наши инициативы будут рассматриваться межфракционной группой по защите христианских ценностей в Госдуме РФ под руководством Петра Толстого в ближайшее время. Я надеюсь, что коллеги нас поддержат, и мы сможем добиться этих нововведений», — заявил член Правления Новосибирского отделения ВРНС.

Русская линия