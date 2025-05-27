Русская линия
Сводка новостей от 28 мая 2025

Власти Франции сделали первый шаг к легализации эвтаназии
Депутаты нижней палаты французского парламента проголосовали за закон, позволяющий убивать неизлечимых больных с их согласия…

ЭвтаназияЕвропа продолжает активно идти по пути отречения от христианских ценностей — вслед за целым рядом европейских стран, легализовавших эвтаназию, первые шаги в этом направлении сделал и парламент Франции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на телеканал France 24.

Депутаты нижней палаты одобрили закон об убийстве неизлечимых больных с их согласия.

«Законопроект был одобрен 305 голосами „за“ и 199 „против“. Он будет отправлен в сенат для дальнейшего обсуждения», — следует из материала.

Уточняется, что окончательное решение может быть принято нескоро. Как отмечает France 24, эвтаназией могут воспользоваться пациенты старше 18 лет. При этом они либо должны быть гражданами Франции, либо проживать в этой стране.

Помимо этого «группа медицинских специалистов обязана будет подтвердить у человека серьёзное неизлечимое заболевание на последней стадии и невыносимые боли». При этом пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, не получат разрешение на эвтаназию.

Законодательство об эвтаназии сейчас принято в Канаде, Бельгии и Нидерландах, причём в последних ею могут воспользоваться даже дети младше 12 лет. Обязательным условием для эвтаназии является отсутствие надежды на улучшение состояния больного, дополняет Газета.Ru.

Законопроект об эвтаназии 11 февраля был одобрен областным советом итальянской Тосканы. Она стала первым регионом Италии, которая приняла подобную норму при отсутствии национального законодательства в этой области.

Православная и Католическая Церкви выступают категорически против легализации самоубийства при помощи врачей.

Русская линия

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Власти Франции сделали первый шаг к легализации эвтаназии
Депутаты нижней палаты французского парламента проголосовали за закон, позволяющий убивать неизлечимых больных с их согласия...

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