В праздник Вознесения Господня в Минкульте Украины хотят запретить доступ братии к помещениям Нижней Лавры…

Адвокат Украинской Православной Церкви и Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил в своём Телеграм-канале тревожные новости о том, что новое руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» по поручению Минкульта Украины намерено ограничить доступ братии к помещениям Нижней лавры.

«Поступает тревожная информация: уже с завтрашнего дня новое руководство Национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ планирует прибегнуть к незаконным действиям, направленным на ограничение доступа братии к помещениям Нижней Лавры», — написал отец Никита.

В связи с этим он напомнил, что «ни одного судебного решения, которое бы вступило в законную силу и позволяло бы подобные действия, на сегодняшний день не существует, судебные процессы ещё продолжаются».

По словам священника, «каждое противоправное вмешательство в жизнь монастыря со стороны должностных лиц заповедника или министерства культуры получит надлежащую юридическую оценку и ответственности избежать не удастся».

«В это непростое время надеемся на милость Божию, а также на здравый смысл и совесть государственных служащих. Призываем всех к усиленной молитве! Просим молитвенного вознесения к Господу, покровительству Пресвятой Богородицы и всем святым Киево-Печерским, чтобы Господь защитил нашу святую обитель!», — написал отец Никита.

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