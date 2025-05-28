Митрополит Черкасский Феодосий приложил немало усилий, чтобы недавнее собрание архиереев Украинской Православной Церкви в честь трёхлетия Собора в Феофании не было омрачено провозглашением неканонической автокефалии УПЦ и смело высказался в защиту единства Церкви.

А потому нет ничего удивительного, что украинские власти решили отомстить архипастырю, и уже буквально на следующий день Черкасский городской совет лишил Черкасскую епархию УПЦ права на владение всех земельных участков в черте города, сообщает ТАСС со ссылкой на местного депутата Сергея Рубана.

«Церкви УПЦ больше не владеют ни одним земельным участком в городе Черкассы. Такое решение мы только что приняли на внеочередной сессии Черкасского городского совета», — написал он в одной из соцсетей.

10 апреля 2025 года власти Черкасс отобрали земли сразу у трех храмов УПЦ. Тогда секретарь Горсовета Юрий Тренкин пригрозил изъять все земли, которые ещё находятся в собственности УПЦ. И вот после того, как владыка Феодосий вновь встал на защиту канонического Православия, эти угрозы были приведены в действие.

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