23 мая 2025 года по благословению Митрополита Таллинского и всей Эстонии Евгения состоялось очередное заседание Синода Эстонской Православной Христианской Церкви, ключевым вопросом которого стала подготовка к предстоящему Собору ЭПХЦ, сообщает официальный сайт Эстонской Церкви.

Согласно Уставу ЭПХЦ, в период между сессиями Собора Предстоятель управляет Церковью при содействии Синода — правления, в состав которого помимо самого Предстоятеля входят епархиальные и викарные архиереи, по одному священнику от каждой епархии, назначенному епархиальным архиереем, а также два клирика и два мирянина, избираемые Собором на 3 года. Синод регулярно собирается в течение года для решения текущих вопросов церковной жизни.

Рассмотрев положение дел, члены Синода определили провести очередной Собор 10 июня 2025 года. На заседании были утверждены повестка Собора и состав мандатной комиссии. В ходе заседания был принят финансово-хозяйственный отчёт ЭПХЦ за 2024 год и подготовлен проект бюджета на 2025 год, которые будут представлены на утверждение Собору.

Особое внимание на заседании было уделено ситуации, сложившейся вокруг ЭПХЦ в медийном пространстве. Члены Синода выразили обеспокоенность предвзятым освещением церковной жизни в некоторых средствах массовой информации, в одном случае ЭПХЦ была вынуждена обратиться с жалобой в Совет по прессе, которая находится в стадии рассмотрения.

Среди других вопросов повестки дня были рассмотрены разработка положения о церковных наградах, регистрация приходских уставов, совершение молебнов в приходах и подготовка к проведению дня памяти митрополита Корнилия (Якобса).

Русская линия