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Сводка новостей от 27 мая 2025

Состоялось заседание Синода Эстонской Православной Христианской Церкви
Члены Синода приняли решение собрать очередной церковный Собор ЭПХЦ 10 июня 2025 года…

Эстонская Православная Христианская Церковь23 мая 2025 года по благословению Митрополита Таллинского и всей Эстонии Евгения состоялось очередное заседание Синода Эстонской Православной Христианской Церкви, ключевым вопросом которого стала подготовка к предстоящему Собору ЭПХЦ, сообщает официальный сайт Эстонской Церкви.

Согласно Уставу ЭПХЦ, в период между сессиями Собора Предстоятель управляет Церковью при содействии Синода — правления, в состав которого помимо самого Предстоятеля входят епархиальные и викарные архиереи, по одному священнику от каждой епархии, назначенному епархиальным архиереем, а также два клирика и два мирянина, избираемые Собором на 3 года. Синод регулярно собирается в течение года для решения текущих вопросов церковной жизни.

Рассмотрев положение дел, члены Синода определили провести очередной Собор 10 июня 2025 года. На заседании были утверждены повестка Собора и состав мандатной комиссии. В ходе заседания был принят финансово-хозяйственный отчёт ЭПХЦ за 2024 год и подготовлен проект бюджета на 2025 год, которые будут представлены на утверждение Собору.

Особое внимание на заседании было уделено ситуации, сложившейся вокруг ЭПХЦ в медийном пространстве. Члены Синода выразили обеспокоенность предвзятым освещением церковной жизни в некоторых средствах массовой информации, в одном случае ЭПХЦ была вынуждена обратиться с жалобой в Совет по прессе, которая находится в стадии рассмотрения.

Среди других вопросов повестки дня были рассмотрены разработка положения о церковных наградах, регистрация приходских уставов, совершение молебнов в приходах и подготовка к проведению дня памяти митрополита Корнилия (Якобса).

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