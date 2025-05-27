Русская линия
Сводка новостей от 27 мая 2025

В Госдуме намерены защитить Россию от «политики крестопада»
В российский парламент разрабатывают законопроект о защите религиозных символов традиционных религий…

КрестопадЗаконопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России разрабатывается в Государственной Думе и вскоре поступит на рассмотрение депутатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале, сообщает РИА Новости.

«Готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, — об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий», — написал он.

Вячеслав Володин отметил, что проектом предлагается обязательно использовать религиозные символы как части изображений культовых зданий: в СМИ, Интернете, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах, объявлениях, на вывесках, а также рекламе.

По словам председателя Госдумы, поступают обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы, либо ретушируют их, искажая истинное значение. По его мнению, подобные факты вызывают возмущение.

«Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», — добавил Вячеслав Володин.

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