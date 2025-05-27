27 мая 2025 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании под Киевом, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужение состоялось по случаю годовщины собора Украинской Православной Церкви в Феофании, который состоялся 27 мая 2022 года и исключил из Устава УПЦ упоминание о Русской Православной Церкви.

В Пантелеймоновском соборе обители Предстоятелю УПЦ сослужил сонм архиереев и многочисленное духовенство, которое заранее съехалось в Киев по приглашению владыки Онуфрия.

Многие ожидали, что после богослужения может состояться очередной Собор УПЦ, на котором будет провозглашена неканоническая автокефалия и фактический уход Украинской Православной Церкви в раскол. Однако, этого не случилось.

По данным СМИ, среди украинских архиереев звучали голоса о необходимости провозглашения автокефалии, но их было немного. Более того, целый ряд архиереев и, в частности, митрополит Черкасский Феодосий напрямую обратился к Блаженнейшему Онуфрию с призывом не разрывать хитон Христов и не идти против канонов Церкви ради сомнительной идеи заявить об автокефалии, что неминуемо приведёт к расколу.

В результате после завершения Божественной Литургии Предстоятель УПЦ лишь зачитал то обращение, которое было им опубликовано ранее по случаю третьей годовщины собора УПЦ в Феофании. Никаких собраний больше решено было не проводить и на сем завершить торжества. В завершение владыка Онуфрий поздравил всех с Пасхой Христовой и призвал на верующих Божие благословение.

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