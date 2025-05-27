После того, как Ильхам Алиев отказался прибыть на парад Победы в Москву, он решил принять у себя главу МИД Украины Андрея Сигибу…

Отношения России и Азербайджана, которые до недавнего времени были едва ли не лучше, чем отношения между Россией и союзной Арменией, катятся под откос. Причём на обострение отношений идёт именно Баку, который после войны в Нагорном Карабахе стал сильно зависеть от своего старшего союзника — Турции. Ни для кого не секрет, что турецкий президент Эрдоган серьёзно испортил отношения с Путиным из-за ситуации в Сирии. А потому ждать чего-то другого от Алиева было бы наивно.

Началось всё в начале января 2025 года, когда Алиев, не дожидаясь выводов расследования, возложил на Россию вину за крушение в конце декабря азербайджанского самолёта авиакомпании AZAL близ казахстанского Актау, который изначально следовал рейсом из Баку в Грозный, сообщает телеканал «Царьград».

Тогда из уст Алиева прозвучало обвинение России в «нечеловеческом поведении», которое он мотивировал тем, что Москва якобы скрывает истинные причины катастрофы, ссылаясь на слова пилотов об «ударе птиц» (а такие слова в переговорах действительно были). По версии Алиева, самолёт был повреждён русской ПВО, которая в тот момент отражала атаку дронов ВСУ на Грозный.

Это произошло, несмотря на то, что сразу после катастрофы Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принёс извинения, так как уйти в Актау лайнер вынудило происходящее в русском небе — над Грозным. Путин отметил тогда, что катастрофа — такая же трагедия для Москвы, как и для Баку, ведь в ней погибли и граждане России. Однако Алиев не захотел по-доброму решать этот вопрос, а решил использовать его для обострения отношений с Москвой, чего от него, видимо, ожидали в Анкаре.

Вскоре Ильхам Алиев встретился в Давосе с Владимиром Зеленским, которому преподнёс подарок в виде 1 млн долларов. То есть Киеву Алиев никаких претензий по поводу БПЛА, атаковавших Грозный, когда там пытался сесть азербайджанский лайнер, предъявлять не стал, а наоборот поблагодарил.

Затем последовали другие антироссийские шаги — закрытие «Русского дома» в Баку, прекращение деятельности Sputnik и в целом «России Сегодня». Наконец, отмена визита па парад Победы в Москве — даже несмотря на то, что приглашение Алиеву в Баку лично приехал передать Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ну и в завершение встреча главой МИД Украины Андреем Сигибу, который посетил Азербайджан 25−26 мая.

Всё это говорит о том, что в Баку проводят откровенно антироссийскую политику и не собираются считаться с интересами Москвы. Таков выбор азербайджанских властей, вынужденных всё больше идти в фарватере Турции. Однако, в Баку должны понимать, что ответ от России последует, и он будет жёстким, хотя может оказаться и отсроченным по времени. Не секрет, что сейчас российские власти сосредоточены на Украине, но без сомнения все необходимые выводы будут сделаны.

С советских времён в России очень сильна азербайджанская диаспора, которая имеет большое влияние на принятие решений. До недавнего времени это был огромный плюс для Баку, но уже очень скоро может стать большим минусом, поскольку терпеть руководство азербайджанцев, например, в «Фуд Сити» или «Садоводе» российским властям не будет больше никакой нужды. Как известно, действие всегда равно противодействию, а у Кремля тоже есть рычаги, которые могут повлиять на Азербайджан.

Русская линия