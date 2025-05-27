В Санкт-Петербурге студенткам, решившим не делать аборт и сохранить детей, будут платить по 100 тысяч рублей…

Власти Санкт-Петербурга собираются платить единовременно по 100 тысяч рублей студенткам, которые учатся очном отделении и при этом готовятся стать матерями, отказавшись от аборта. Соответствующую меру поддержки включат в Социальный кодекс города на Неве. Такое решение было принято по итогам рабочего совещания губернатора Александр Беглова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

Запланированная статья расходов будет софинансироваться из федерального бюджета в соответствии с национальным проектом «Семья».

На этом же совещании обсудили включение в Социальный кодекс Санкт-Петербурга возможность компенсировать половину стоимости обучения одного ребёнка из многодетной семьи в колледжах городского подчинения и в Институте психологии и социальной работы.

Кроме того, местные власти собираются предусмотреть для многодетных семей полное или частичное погашение ипотечного кредита из бюджета города в размере до 550 тысяч рублей. Рассчитывать на такую поддержку смогут петербуржцы, у которых третий и последующие дети родились после 1 января 2025 года. Эта региональная выплата вводится в дополнение к федеральной, составляющей 450 тысяч рублей. Таким образом суммарно на погашение ипотечного кредита многодетные жители города получат до 1 млн руб.

В прошлом году власти Петербурга расширили возможности получения регионального материнского капитала, отменили плату за детские сады. Кроме того, они стали предоставлять подарочные комплекты новорожденным и увеличили премии за заслуги в воспитании детей, напомнил на совещании Александр Беглов.

Запуск национального проекта «Семья» анонсировал президент Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Глава государства объявил целью проекта повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости в стране. Он стал расширенным продолжением нацпроекта «Демография», реализация которого завершилась в 2024 году. Новый нацпроект стартовал 1 января 2025 года и продолжится до 2030 года.

До губернатора Петербурга о решении ввести единовременную выплату 100 тысяч рублей объявили власти Карелии, Хабаровского края, Орловской, Брянской и Кемеровской областей. Срок беременности для получения денег в этих регионах должен составлять 22 недели и более. За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности.

Русская линия