21 мая 2025 года на 85 году жизни преставился ко Господу насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Таврион (Балов), сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Архимандрит Таврион (Балов Александр Вячеславович) родился 30 ноября 1940 г. в деревне Куреево, Некрасовского района, Ярославской области в многодетной семье колхозников.

В 1955 году закончил семь классов и поступил в Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум, по окончании которого три года отслужил в армии.

В 1967 году закончил Костромской сельскохозяйственный институт, получив квалификацию инженера-механика, а затем в течение нескольких лет преподавал в техникумах Костромской и Ярославской областей.

В 1974 году закончил педагогический факультет МИИСПа.

В 1975 г. году поступил в братство Псково-Печерского монастыря.

3 июня 1976 г. митрополитом Псковским и Порховским Иоанном (Разумовым) рукоположен в сан иеромонаха. 4 мая 1995 г. возведен в сан архимандрита.

Отец Таврион в разное время нёс послушание почтальона, библиотекаря, братского духовника, секретаря Духовного собора обители.

Награжден орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского II степени.

Русская линия