Глава Фанара принял в Стамбуле заместителя премьер-министра и министра по вопросам национального единства Украины Алексея Чернышова…

20 мая 2025 года Константинопольский Патриарх Варфоломей тепло принял на Фанаре заместителя премьер-министра и министра по вопросам национального единства Украины Алексея Чернышова вместе с его делегацией. Во встрече принял участие фанарский куратор украинских раскольников митрополит Халкидонский Эммануил, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Во время встречи Патриарх Варфоломей подтвердил свою поддержку «украинскому народу, который продолжает испытывать огромные страдания из-за войны». Он выразил «свои тёплые, отеческие пожелания скорейшего восстановления мира и справедливости и призвал Господа благословить руководство и народ Украины».

В реальности глава Константинопольского Патриархата продолжил активно поддерживать безбожный украинский режим, который гонит Украинскую Православную Церковь, разрушает и отнимает у украинских верующих их храмы, избивает, заключает в тюрьму архиереев и священников.

Совсем недавно правительство Украины утвердило порядок, согласно которому будет реализовываться процесс имплементации антицерковного закона № 3894, направленного на запрет деятельности Украинской Православной Церкви. Согласно документу, Госслужба по этнополитике и свободе совести обязуется создать специальную группу, которая займётся «проверкой религиозных общин УПЦ» на предмет «аффилированности с Россией».

«В соответствии с абзацем 8 статьи 30 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ Кабинет Министров Украины постановляет: Утвердить Порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, который прилагается», — говорится в документе.

Процедура «проверки» может быть инициирована не только самой ГЭСС, но и органами власти, общественными организациями или гражданами. В ходе исследования ГЭСС может обращаться в государственные органы, использовать выводы религиоведов и открытые источники, в частности медиа, а также проводить опрос представителей религиозных организаций с фиксацией процесса.

Тем временем, на Фанаре тепло приветствуют гонителей Церкви.

Русская линия