22 мая 2025 года на Кипре под председательством Архиепископа Кипрского Георгия состоится экстренное заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви, главной темой которого станет дело митрополита Пафосского Тихика, в отношении которого были выдвинуты ряд обвинений и возражений по поводу стиля управления его епархией и его позиции по межцерковным вопросам, сообщает портал «OrthodoxTimes».

11 июня 2023 года в Кипрской Церкви разразился громкий скандал после того, как владыка Тихик, избранный в архиереи жителями митрополии Пафоса в феврале 2023 года, категорически отказался сослужить за Божественной литургией Предстоятелю Кипрской Православной Церкви Архиепископу Георгию в связи с тем, что тот поминает за богослужением главу украинских раскольников Епифания Думенко.

Тогда это вызвало бурю негодования со стороны владыки Георгия, который через СМИ обрушился с резкой критикой на митрополита Тихика. В частности, по сообщениям кипрских СМИ, Кипрский Архиепископ назвал отношение митрополита Пафосского к вопросу украинских раскольников «детским», заявив, что при его рукоположении в епископский сан за богослужением также поминался Епифаний Думенко.

Однако, на этом Архиепископ Георгий не остановился — он заявил, что «украинский вопрос» превращается в «проблему внутри Кипрской Церкви», а потому он пообещал со всей решимостью начать бороться с «вольнодумством» кипрский архиереев, не желающих признавать украинских раскольников. Что касается лично владыки Тихика, то вопрос «о его поведении» Кипрский Предстоятель не раз пытался вынести на заседание Священного Синода, но сделать этого ему не удавалось из-за того, что среди кипрских архиереев немало те, кто не признаёт «ПЦУ».

В настоящее время Архиепископ Георгий созывает экстренное заседание Синода, на котором хотел бы отстранить владыку Тихика от кафедры, но не факт, что ему это удастся.

Хотя Архиепископ Кипрский, который будет представлять дело на суд архиереев, ещё не раскрыл свою позицию в полной мере, греческие журналисты указывают, что против митрополита Пафосского были поданы жалобы, касающиеся управления его митрополией и его отношением, как с организованными группами, так и с отдельными верующими. То есть судить неугодного Предстоятелю архиерея будут не за нежелание того признавать украинских раскольников, а по другим формальным причинам. При этом все понимают, что владыка Тихик страдает из-за своей принципиальной позиции по Украине.

Русская линия