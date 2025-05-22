Духовенство и верующие УПЦ поздравили с тезоименитством митрополита Святогорского Арсения, который уже больше года находится в СИЗО…

21 мая 2025 года, в день памяти преподобного Арсения Великого, митрополит Черкасский Феодосий (Снигирев) передал митрополиту Святогорскому Арсению поздравления от священников и верующих Черкасской епархии Украинской Православной Церкви. В своей проповеди после богослужения владыка обратился к заключенному более года в СИЗО наместнику Святогорской лавры, сообщает СПЖ.

«Уважаемый владыка, если вы слышите нас, примите поздравление от всей полноты Черкасской епархии, от народа Божия, от духовенства особенно, от монашества. Вы для нас образец, мы вас любим, за вас молимся и понимаем, что именно вы в какой-то степени несёте бремя за всех нас», — сказал митрополит Феодосий.

По словам архипастыря, «нас здесь только пугают, а над вами по-настоящему издеваются». У верующих отбирают храмы, в то время как у Святогорского иерарха отняли свободу и здоровье.

«Мы знаем, что если Господь попустил именно вам это бремя за нас всех нести, это в том числе и потому, что ваша любовь к своей братии, ко всему православному люду, была такой, что враг человеческий не смог этого терпеть. Примите наши поздравления и наши молитвы о вас сегодня», — заключил Черкасский архиерей.

Братия Святогорской Лавры также обратилась к заключённому митрополиту Арсению со словами поздравления и поддержки. «Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш владыка! Сердечно поздравляем Вас с Днём тезоименитства! В этот знаменательный день мы — братия Святогорской Лавры, сестры скитов и беженцы, проживающие в стенах обители, — единодушно возносим молитвы ко Господу, прося Его укрепить Вас в прохождении крестного пути, ниспослать Вам терпение и благодатную помощь», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном в Телеграм-канале обители.

«Ваше архипастырское служение всегда было и остаётся для нас примером духовной стойкости, любви к Богу и ближним. Несмотря на ниспосланные Вам испытания, мы верим, что Господь хранит Вас и ведёт к исполнению Его святой воли. Молимся о скорейшем избавлении Вас от скорби и заточения, чтобы Вы могли вновь пребывать среди нас, вдохновляя своей мудростью и молитвенным подвигом. Да укрепит Вас Господь, да сохранит Пречистая Богородица, да утешит Вас теплота братской молитвы и любви», — сказано в обращении.

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