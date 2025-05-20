Председатель Следственного комитета, выступая на ПМЮФ, заявил о необходимости ввести обязательную биометрическую регистрацию приезжих и запретить им въезд с семьями и родственниками…

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, председатель СК Александр Бастрыкин призвал ужесточить условия пребывания приезжих в России, подчеркнув, что они приезжают работать, и после окончания работ должны тут же возвращаться обратно, сообщает Газета.Ru.

Бастрыкин предложил обязать работодателей, нанимающих на работу трудовых мигрантов, предоставлять им съемное жилье и оплачивать медицинские услуги. «Надо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов, обеспечивали их жильем, страхованием, медицинским обслуживанием, заключением контракта с конкретной организацией. Самое главное — никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать», — объяснил председатель Следственного комитета.

По его словам, предприниматели должны также оплачивать мигрантам дорогу домой после выполнения работ. «Это практика Беларуси, но у них и до этого была жесткая политика в отношении мигрантов. Предприниматель обязан показать государственным органам, что ему никак не обойтись без мигрантов, точно указать сферу экономики, где будет использоваться мигрант. И ровно по истечении срока контракта отправить его на родину за счёт фирмы, а не за счёт государства», — добавил глава ведомства.

«Председатель СК России отметил, что целесообразно реализовать максимальное замещение трудовых мигрантов представителями коренного населения», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Многие приезжающие в Россию мигранты не желают интегрироваться в общество, а отличительной чертой миграционной среды остается радикализация, объяснил Александр Бастрыкин. «Въезд на территорию Российской Федерации приверженцев радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовка, подготовка к совершению терактов нарастает», — отметил он.

По его словам, в России увеличилось на 15% число преступлений, совершенных приезжими. Количество террористических преступлений с участием мигрантов увеличилось в 2,7 раза, уточнил председатель СК. «В центральном аппарате создали подразделения, специализирующиеся по раскрытию преступлений, совершенных мигрантами, и в территориальных управлениях — особенно там, где высокий завоз рабочей силы», — рассказал глава ведомства.

Он предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию всех прибывающих в Россию иностранцев. Бастрыкин заявил, что в столичных аэропортах уже тестируют сбор биометрических данных иностранцев. «Эксперимент показывает положительные результаты. Я думаю, что этот пилотный проект будет реализован», — предположил он.

На том же ПМЮФ Бастрыкин заявил, что нелегальной миграции содействуют, в том числе, чиновники муниципального уровня. В пример он привел главу Мытищ Юлию Купецкую. Она, по словам Бастрыкина, помогла семье мигрантов получить квартиру, хотя те и предоставили ложные сведения о себе.

«В Мытищах история до сих пор продолжается, больше полугода, она у меня на контроле, и то победить не можем. В Мытищах глава администрации Купецкая выдала сертификат на получение жилья мигрантам, которые очень недолго проживали в нашем отечестве, приписали себе еще двух детей, приписали, что якобы два каких-то брата участвовали в специальной военной операции, а на самом деле они судимы за распространение наркоты, и так дальше», — рассказал Бастрыкин.

Говоря о способствовании нелегальной миграции, глава СК отметил, что в 2024 году подобных дел в отношении должностных лиц завели 918 — в 2,3 раза больше, чем за 2023 год. В основном по таким делам проходят сотрудники МВД. Однако в истории с квартирой в Мытищах, по словам Бастрыкина «не только полицейские заняты этим делом, но и чиновники».

Бастрыкин и поручил проверить законность выдачи субсидии. Было заведено уголовное дело о мошенничестве. В конце января СК по Московской области сообщил о задержании в Мытищах неназванной уроженки Таджикистана по подозрению в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн руб. В СК тогда сообщили, что в предоставленных администрации документах задержанная в несколько раз занизила доходы мужа и указала, что с ними проживает её брат с детьми, хотя они проживают в Таджикистане.

В феврале в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи завели дело о халатности. Он возглавлял две комиссии, принимавшие решение о выдаче семье субсидии. Однако, прокуратура отменила постановления о возбуждении дела и о халатности, и о покушении на мошенничество. 19 мая СК сообщил, что прокуроры трижды отменяли постановление о заведении дела о халатности и пять раз — дела о покушении на мошенничество. Однако 19 мая ведомство вновь возбудило оба дела. Борьба продолжается. И в отличие от Следственного комитета прокуратура России стоит на стороне чиновников и мигрантов.

Русская линия