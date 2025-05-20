Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал, по меньшей мере, странным поведение некоторых российских политиков и общественных деятелей, которые лоббируют аборты в частных клиниках, забывая, что страна находится в крайне тяжёлом демографическом состоянии, сообщает РИА Новости.

«Чёрный рынок абортов существует как раз вследствие наличия этой „услуги“ в прейскуранте частных клиник, пагубность чего понимает и Церковь, и многие главы регионов, ведь в частных клиниках часто рекламируют аборты, делают их в день обращения, не соблюдают клинические рекомендации — всё это нарушения закона. Считаю, что политические и общественные деятели, выступающие в поддержку абортов, проявляют открытое неуважение к традиционным ценностям, курсу на демографическое возрождение страны, праву женщин на материнство и сохранение здоровья. Ведь именно неоправданно широкая доступность абортов ухудшает женское здоровье и увеличивает материнскую смертность», — сказал отец Федор.

Священник подчеркнул, что в перечне традиционных ценностей первой стоит жизнь человека. «Православным гражданам, коих в России, напомню, большинство, советую не забывать, какие депутаты и представители каких партий лоббируют детоубийства. В трудный для демографии России период также странно слышать от ряда депутатов критику в отношении глав регионов, последовательно выступающих за ограничение абортов и поощрение рождаемости», — заявил представитель Русской Церкви.

Отец Федор отметил, что недавно на коллегии Минтруда сообщалось о положительной динамике в сфере демографии в ряде регионов, ограничивших аборты. «Считаю, что опыт Вологды, Крыма, Севастополя, Мордовии и других регионов, где уже есть положительные сдвиги в демографии, заслуживает всецелой государственной и общественной поддержки. Успешные решения в сфере демографии сочетают стимулирующие и ограничительные меры — такую практику нужно распространять и на другие регионы», — призвал глава Патриаршей комиссии.

Священник также обратил внимание на опубликованные в феврале данные Росздравнадзора, которые, по его словам, подтвердили правоту экспертов Патриаршей комиссии о крайне высоком количестве нарушений в частных клиниках в сфере искусственного прерывания беременности. «Это ещё раз говорит о необходимости установления исключительно государственного контроля над этой сферой», — заключил отец Федор.

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