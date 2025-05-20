На могиле русского полководца в Александро-Невской лавре была отслужена заупокойная лития и освящён новый бюст…

17 мая 2025 года в честь 225-летия со дня кончины генералиссимуса Александра Суворова в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры у его могилы состоялось открытие и освящение бронзового бюста полководца, выполненного трудами знаменитого русского скульптора Салавата Щербакова, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии.

На постаменте из белого мрамора начертано начало известной фразы Суворова: «Потомство моё прошу брать мой пример: всякое дело начинать с благословением Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; избегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы чрез истину и добродетель».

Предыдущую скульптуру, установленную в середине XX века, когда храм принадлежал Музею городской скульптуры, перевезли в его фонды комплекса «Уткина дача».

Наместник лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил заупокойную литию и окропил памятник святой водой. На открытии монумента присутствовали и.о. командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев, председатель Российского кадетского братства генерал-полковник Владимир Чиркин, военнослужащие ЛенВО и суворовцы.

В канун кончины полководца, 18 мая, у его могилы была отслужена лития, за которой молились директор мемориального музея Александра Суворова Владимир Кириллов, сотрудники музея, представители общественных организаций, деятели культуры, военнослужащие, кадеты, потомки генералиссимуса. Богослужение совершил также епископ Кронштадтский Вениамин.

«Мы отмечаем память выдающегося полководца. Он был и остается примером для молодого поколения, современных защитников Отечества. Это был великий стратег, который благодаря мудрым решениям принес славу Российскому государству. Он был глубоко религиозен. Мы знаем много полководцев, но редко о ком можно сказать, что он имел живую веру. А Суворов, чем бы ни занимался, всё пропускал через призму веры. Достигнуть больших высот, получить много наград и званий, но при этом сохранить скромность — не всякому дано. Всего три слова написано на его могиле: „Здесь лежит Суворов“ — их он выбрал сам. Наконец, Суворов имел любовь к подчинённым. Часто получая власть и славу, мы забываем о тех, кто рядом, кем мы командуем. Но не таков был генералиссимус, которого солдаты называли отцом», — сказал владыка.

Затем на могилу русского полководца были возложены цветы, среди которых была корзина красных роз от губернатора Александра Беглова и жителей города.

Александр Васильевич Суворов скончался 6 (19) мая 1800 года, в день памяти святого праведного Иова Многострадального.

Русская линия