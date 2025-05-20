Украинские власти опровергли предположения Анатолия Шария о том, что на подаренной Зеленским папе Римскому иконе изображён глава украинского режима в детстве…

В Центре стратегических исследований при Министерстве культуры Украины выступили с опровержением публикации блогера и журналиста Анатолия Шария, увидевшего сходство в изображённом на иконе младенце Иисусе с детскими фотографиями самого Зеленского, сообщает СПЖ.

Данную икону глава украинского режима подарил папе Римскому Льву, и тогда многие отметили необычность данного изображения.

По утверждению сотрудников Центра, «это икона об украинских детях; о тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома».

«То, что на иконе якобы изображен маленький Владимир Зеленский, Шарий намеренно придумал, чтобы очернить украинские власти», — сообщили в Центре стратегических исследований, и назвали Шария «пророссийским».

Впрочем, икона действительно странная. При этом остаётся загадкой, почему «иконописец» решил изобразить Божию Матерь и Богомладенца в таком откровенно неканоническом виде.

Характерно, что опровержение Минкульта Украины лишь подлило масла в огонь — пользователи Интернета обратили пристальное внимание на данное изображение и увидели сходство на иконе не только с Зеленским, но и с его матерью.

На наш взгляд, данные сравнения высосаны из пальца. Тем не менее, нельзя не отметить, что желание украинских чиновников как-то соригинальничать даже в изображении Божией Матери приводят в итоге к спорам и скандалам.

Русская линия