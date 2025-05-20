Папа Римский Лев XIV не поедет на майские экуменические торжества в Никею

19 мая 2025 года в Ватикане состоялась встреча новоизбранного папы Римского Льва XIV и Константинопольского Патриарха Варфоломея, сообщает портал VaticanNews.

В ходе этой первой личной беседы стороны подтвердили приверженность богословскому диалогу между Католической и Православной Церквами, а также «сотрудничеству в деле мира, защиты страждущих и охраны окружающей среды». Патриарх Варфоломей поздравил папу Римского с избранием и подчеркнул, насколько важно продолжать путь экуменизма, «пройденный вместе с папой Франциском, ради всего христианства и ради мира по всей земле».

Папа выразил признательность главе Фанара за участие в торжественной мессе начала понтификата и подтвердил своё желание посетить Турцию в этом году. Цель поездки — отметить 1700-летие Первого Вселенского собора в Никее. Конкретная дата ещё не определена, однако, по словам Патриарха Варфоломея, возможным временем для визита может стать ноябрь, когда празднуется литургическая память апостола Андрея.

Во время обмена дарами Патриарх Варфоломей преподнёс папе Льву XIV икону Божией Матери Одигитрия, написанную на Афоне, и несколько своих книг. Ответным подарком стала художественная композиция Крещения Господня.

Днём глава Константинопольского Патриархата посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где похоронен папа Франциск. «Я оставил в память о нём белые розы и испросил его молитв обо всех нас и о его преемнике», — сказал он, называя папу Бергольо «возлюбленным братом».

Патриарх Варфоломей выразил надежду, что предстоящее «паломничество в Никею» станет первым зарубежным путешествием нового папы Римского: «будет честью принять Его Святейшество не только в Никее, но и с официальным визитом в Константинопольский Патриархат».

На Фанаре надеются продолжить активный экуменический диалог с новым папой Римским. Однако, сейчас уже ясно, что майские планы Патриарха Варфоломея устроить по поводу 1700-летия I Вселенского Собора грандиозные экуменические торжества, провалились.

Русская линия