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Сводка новостей от 19 мая 2025

В Киеве молитвенно отметили первую годовщину разрушения Десятинного храма
Год назад украинские власти под покровом ночи снесли в самом центре украинской столицы храм Украинской Православной Церкви…

В Киеве молитвенно отметили первую годовщину разрушения Десятинного храма17 мая 2025 года, в годовщину сноса Владимиро-Ольгинского храма, наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы епископ Боровский Климент возглавил Божественную литургию в братском корпусе обители, сообщает СПЖ.

Наместнику сослужили братия монастыря и гости в сане.

После богослужения иерарх с братией и прихожанами совершил молебен на месте разрушенного Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря.

В конце молебна и Крестного хода братия и верующие положили цветы к месту разрушенного храма.

Владыка Климент обратился к верующим со словом духовного утешения.

Место, где стоял снесённый Десятинный храмВ обители также показали, как сейчас выглядит место Владимиро-Ольгинского храма.

«Неужели так лучше? Что бы не было в будущем на этом месте, с Божьим храмом ничего не может сравниться. Для нас эта земля навсегда останется святой, на которой постоянно чувствуется благодать», — говорится в сообщении.

В ночь на 17 мая силовыми структурами Украины под покровом ночи был снесён храм святых равноапостольных Владимира и Ольги Десятинного монастыря в Киеве.

Русская линия

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В Киеве молитвенно отметили первую годовщину разрушения Десятинного храма
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