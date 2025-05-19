Тысячи болгар вышли на Крестный ход в поддержку введение в школе предмета «Добродетели и религии»

17 мая 2025 года в Софии прошёл многотысячный православный Крестный ход в поддержку введения предмета «Добродетели и религии» в учебную программу болгарских школ. С инициативой преподавания данного предмета выступили в Министерстве образования, что туту же поддержал Болгарский Патриарх Даниил, сообщает СПЖ.

Шествие стартовало от Патриаршего собора святого Александра Невского и было организовано фондом «Консервативное общество» и ассоциацией «Месяц семьи» при поддержке Священного Синода Болгарской Православной Церкви и по благословению Болгарского Патриарха.

«После 80 лет навязывания атеизма в образовании родителям впервые предоставлена возможность свободно выбирать, изучать ли их детям религию. Это не принуждение, а выбор. И сегодня мы здесь, чтобы защитить этот выбор», — заявили участники Крестного хода.

По предложению Министерства образования и науки впервые с 1944 года родителям будет предоставлена возможность и свобода выбора, будут ли их дети изучать в школе предмет «Религия».

«Они выбирают, а не обязывают, поскольку для тех, кто не хочет, будет предоставлена возможность изучать аналогичный предмет, основанный на философии и этике, как это происходит сейчас, — пояснили организаторы. — Эти возможности и свобода выбора разрушают 80-летний обязательный атеизм в образовании, навязанный после 1944 года».

Болгарский Патриарх Даниил в своей речи после молебна в Патриаршем соборе святого Александра Невского поблагодарил всех за участие в Крестном ходе.

«Я благодарю всех вас, кто пришёл сегодня поддержать давнюю инициативу, предпринятую Священным Синодом ещё в начале 1990-х годов, сразу после демократических перемен, — возвращение предмета „Символ веры“, или, как его сейчас называют, „Добродетели и религия“, в обычную учебную программу. Благодарим вас за то, что вы пришли поддержать инициативу Министерства образования, и мы поддерживаем министра Красимира Валчева за понимание, доблесть, мужество и смелость взяться за это дело и восстановить законное место этого предмета в учебной программе», — сказал Патриарх.

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