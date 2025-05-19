На станции «Таганская» Кольцевой линии московского метрополитена воссоздали барельеф с фигурой Иосифа Сталина и портретом Владимира Ленина. Композиция расположена в южном торце станции, где находится переход на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии, сообщает РБК.

Открытие барельефа приурочено к 90-летию московского метро, которое отмечается 15 мая, в день запуска первой линии. Композиция «Благодарность народа вождю-полководцу» посвящена победе в Великой Отечественной войне. Она изображает Сталина в окружении «трудящихся и детей на Красной площади».

Барельеф работы советских скульпторов Евгении Блиновой и Павла Баландина находился на станции до 1965 года, затем его заменили на панно с Владимиром Лениным на фоне политики десталинизации. В 1966 году убрали и эту композицию в связи с началом строительства перехода на радиальную станцию.

В Русской Православной Церкви выступили с осуждением решения о воссоздании данного изображения. В частности, глава Миссионерского отдела архиепископ Савва (Тутунов) в своём Телеграм-канале заявил, что считает действия руководства московского метро недопустимыми.

«Дело не только в том, что не следует ставить памятники Сталину, поскольку он человек, с 1924 года (на самом деле раньше) возглавлявший террор против народа нашей страны (не говоря даже конкретно о гонениях на Церковь), а не только человек, возглавлявший страну при её Победе в Третьей Отечественной Войне. Это моя неизменная позиция, знаю, что не всем нравится, — отметил архипастырь.

Дело ещё в том, что конкретно упомянутый барельеф — это даже не проявление пресловутого «культа личности». Это типичное проявление советской сакральности, пытающейся заменить собой христианство. Композиция барельефа — очевидная имитация иконостасого деисиса, где в центре — Богочеловек Христос, а по бокам — обращённые к нему с указывающим и молитвенным жестом святые".

Русская линия