Русская линия
Сводка новостей от 19 мая 2025

Папа Римский Лев принял Владимира Зеленского
Глава украинского режима подарил папе очередную «военную икону» Богородицы…

Папа Римский Лев принял Владимира Зеленского18 мая 2025 года папа Римский Лев принял после своей инаугурации в Ватикане главу украинского режима Владимира Зеленского, чем дал понять, что полностью поддерживает украинские власти, которые активно борются с Украинской Православной Церковью.

По итогу встречи Зеленский написал в своём Телеграм-канале, что «для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны», сообщает СПЖ.

Он поблагодарил папу «за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией» и заявил о готовности «к диалогу в любом формате для реальных результатов».

Также Зеленский подарил папе Льву икону Богородицы, написанную на досках ящика из-под снарядов. Как уточнил глава украинского режима, ящики были привезены из-под Изюма.

Икона, которую Зеленский подарил папе Римскому ЛьвуЗеленский заверил, что «икона — о наших детях, о тех, кто пострадал от войны, которых намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине».

Он не уточнил название иконы, заявив, что это «Богородица с младенцем». При этом Божия Матерь на ней изображена с непокрытой головой, что не типично для канонической православной иконописи. Впрочем, для богоборческих украинских властей такие вещи в пределах нормы. 13 мая 2023 года во время встречи с папой Римским Франциском Зеленский подарил главе Ватикана изображение иконы Божией Матери, на которой Богомладенец изображён в виде чёрного пятна.

Говорят, что сатана — это обезьяна Бога. Здесь нечто похожее — не может богоборец, который активно борется с Украинской Православной Церковью, одобряет и провоцирует избиения верующих и духовенства при силовых захватах храмов, подарить главе Ватикана каноническое изображение православной иконы, его просто корёжит обязательно в ней что-то исправить.

Русская линия

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Папа Римский Лев принял Владимира Зеленского
Глава украинского режима подарил папе очередную «военную икону» Богородицы...

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