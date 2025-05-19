18 мая 2025 года папа Римский Лев принял после своей инаугурации в Ватикане главу украинского режима Владимира Зеленского, чем дал понять, что полностью поддерживает украинские власти, которые активно борются с Украинской Православной Церковью.

По итогу встречи Зеленский написал в своём Телеграм-канале, что «для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны», сообщает СПЖ.

Он поблагодарил папу «за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией» и заявил о готовности «к диалогу в любом формате для реальных результатов».

Также Зеленский подарил папе Льву икону Богородицы, написанную на досках ящика из-под снарядов. Как уточнил глава украинского режима, ящики были привезены из-под Изюма.

Зеленский заверил, что «икона — о наших детях, о тех, кто пострадал от войны, которых намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине».

Он не уточнил название иконы, заявив, что это «Богородица с младенцем». При этом Божия Матерь на ней изображена с непокрытой головой, что не типично для канонической православной иконописи. Впрочем, для богоборческих украинских властей такие вещи в пределах нормы. 13 мая 2023 года во время встречи с папой Римским Франциском Зеленский подарил главе Ватикана изображение иконы Божией Матери, на которой Богомладенец изображён в виде чёрного пятна.

Говорят, что сатана — это обезьяна Бога. Здесь нечто похожее — не может богоборец, который активно борется с Украинской Православной Церковью, одобряет и провоцирует избиения верующих и духовенства при силовых захватах храмов, подарить главе Ватикана каноническое изображение православной иконы, его просто корёжит обязательно в ней что-то исправить.

Русская линия