11 мая 2025 года в районе Лисья балка города Чимкента в Казахстане, ставшего в первой половине ХХ столетия расстрельным полигоном и братской могилой для огромного числа иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил чин освящения креста и закладного камня в основание будущей мемориальной часовни во имя новомучеников Чимкентских, сообщает сайт Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.

14 мая место строительства храма-памятника по приглашению владыки Александра посетила глава Минкульта Казахстана Аида Балаева. Руководительница ведомства совместно с представителями духовенства и властей Чимкента провела совещание по вопросам возведения храма-памятника.

Участники совещания обсудили этапы реализации проекта, завершение которого запланировано к визиту Предстоятеля Русской Православной Церкви в Казахстан в сентябре текущего года. Предполагается, что Святейший Патриарх Кирилл освятит новопостроенную мемориальную часовню и совершит в ней первое богослужение.

Печально известная на весь мир Лисья балка стала местом расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан. Среди них выдающиеся духовные деятели прошлого века — митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Евгений (Кобранов), многие другие известные архипастыри и пастыри и бесчисленное множество простых верующих.

Стоит отметить, что митрополичий округ Русской Православной Церкви в Казахстане очень активно занимается сохранением памяти новомучеников и исповедников, подвергшихся гонениям в 20−30 годах ХХ века.

Так, например, епископ Чимкентский и Туркестанский Хрисанф более трети Пасхального послания 20 апреля 2025 года посвятил теме новомучеников.

Говоря о Голгофской жертве Христа, владыка Хрисанф, затронув тему угодников Божьих, следовавших за Христом, подчеркнул, что «наша Казахстанская земля освящена кровью множества архиереев, священников, монахов и мирян». «В Чимкентской и Туркестанской епархии трудились и положили свою жизнь за Христа такие великие церковные иерархи, как митрополит Казанский и Свияжский Кирилл (Смирнов), архиепископ Великоустюжский Николай (Клементьев), архиепископ Омский Алексий (Орлов) и многие другие ведомые всему миру и безвестные чада Матери-Церкви. Вся полнота церковная вспоминает и чтит подвиг новомучеников Чимкентских, отдавших свою жизнь за Христа и погребенных в Лисьей балке города Шымкента. Их страдания и смерть стали продолжением Пасхи — они явились новыми свидетелями вечной Истины, свидетелями воскресения Христова, свидетелями веры во всеобщее воскресение».

В своем Пасхальном послании архиепископ также отметил, что «с доброго согласия казахстанских властей в 2025 году начата подготовка строительства часовни нашим святым — новомученикам и исповедникам Казахстанским, возведение которой ждут не только православные жители Шымкента. Строительство часовни должно удовлетворить чаяния близких и дальних родственников пострадавших и захороненных в Лисьей балке православных христиан, которые на протяжении последних лет обращаются в Чимкентскую и Туркестанскую епархию из США, Германии, Бельгии, Швейцарии и России с просьбой увековечить память их святых предков.

Епископ Хрисанф указал, что подвиг новомучеников «учит нас стойкости в вере, любви к Богу и ближнему». «Мы, по примеру святых новомучеников, призваны жить по евангельским заповедям, войти в духовное соприкосновение с поколениями православных христиан, явивших свою жертвенную любовь ко Господу, быть светом для мира и всегда хранить в сердце этот всерадостный гимн победы жизни над смертью: Христос воскресе».

22 сентября 2024 года в день памяти новомучеников и исповедников, на земле Казахстанской просиявших, о новомучениках говорил митрополит Астанайский Александр, отметивший, что «Казахстану было суждено занять особое место в новейшей истории Русской Православной Церкви». «Вся эта древняя земля в годину огненного искушения (1Птр. 4:12) стала местом подвигов, исповедничества, мужественных страданий и мученической кончины такого огромного числа верующих разного звания и возраста, что ныне по достоинству она именуется „Антиминсом, распростертым под открытым небом“. Этими возвышенными словами впервые Казахстан назвал приснопамятный Святейший Патриарх Алексий II. На бескрайних просторах Сары-Арки, в Семиречье, в предгорьях Заилийского Алатау, в Туркестане они несли свой тяжкий крест, изнемогали от голода и болезней, страдали от холода и зноя, томились от непосильной работы, умирали в тяжких муках за веру в Бога. Болью в сердце отзываются сегодня, даже спустя многие десятилетия, названия мест массовых репрессий и гибели ни в чём неповинных людей: КарЛаг, АЛЖИР, Степлаг, Лисья Балка. Собор Казахстанских новомучеников и исповедников объединил в себе верных сынов и дочерей нашей Церкви из самых разных губерний бывшей Российской Империи — от Балтики и Черного моря до Тихого океана».

В завершение владыка Александр подчеркнул, что многие и многие епархии России связаны своими новомучениками с казахской землей.

Тимофей Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»