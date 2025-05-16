16 мая 2025 года Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X направил резкое послание Патриарху Иерусалимскому и всей Палестины Феофилу III в связи с недавним решением Священного Синода Иерусалимского Патриархата о назначении нового архиепископа Катара, сообщает СПЖ.

В своём послании Патриарх Иоанн выразил глубокое разочарование тем, что 15 мая 2025 года Иерусалимская Патриархия объявила о переводе архиепископа Катара Макария на должность митрополита Птолемаиды и назначении на его место архиепископа Мадабы Аристовула.

Предстоятель Антиохийской Церкви напомнил, что спор о церковной юрисдикции над Катаром начался весной 2013 года, и с тех пор Антиохийская Патриархия «не жалела усилий для наведения мостов диалога и встреч». Патриарх Иоанн подчеркнул, что назначение нового архиепископа «снова подрывает всё, чего мы достигли, даже после отмены нами решения о разрыве общения и восстановления отношений в прежнем виде».

Особое внимание в письме уделяется тому, что Антиохийская Церковь восстановила церковное общение с Иерусалимской Патриархией во время войны в Газе, проявив солидарность с братьями в трудное время. «Из нашей веры в необходимость решения этого вопроса» Патриарх Иоанн X лично посетил церковь святых Исаака и Георгия в Катаре и встретился с митрополитом Макарием и антиохийскими верующими, проживающими там.

Глава Антиохийского Патриархата также упомянул посреднические усилия митрополита Аммана Христофора, которые «стабильно продвигались и были близки к решению в последние годы». Однако, несмотря на все эти шаги, Иерусалимская Патриархия приняла решение, которое Антиохийский Патриарх расценивает как игнорирование всех предыдущих усилий по урегулированию спора.

Согласно документам Священного Иерусалимского Синода, заседание, на котором было принято спорное решение, состоялось 15 мая 2025 года под председательством Патриарха Феофила III.

Русская линия