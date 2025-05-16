Папа Римский Лев принял у себя в резиденции главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука…

В Ватикане не собираются отказываться от поддержки украинских униатов

Надежды священноначалия Русской Православной Церкви на то, что Ватикан откажется от использования унии для продвижения своих интересов на канонической территории Московского Патриархата, не оправдались. Гаванская декларация, подписанная по итогу первой встречи папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла с осуждением унии, мало что изменили в ватиканской политике.

Об этом свидетельствует факт того, что новоизбранный папа Римский Лев, интронизация которого ещё даже не состоялась, 15 мая 2025 года принял в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане главу украинских униатов «архиепископа Киевского и Галичского» Святослава Шевчука, сообщает портал «VaticanNews».

В ходе встречи глав УГКЦ поблагодарил папу Римского «за его слова, произнесённые по случаю богородичной молитвы „Царица Небесная“ в воскресенье 11 мая». В этой речи папа говорил «о страданиях украинского народа», призвал к «подлинному, справедливому и прочному миру», выразил надежду на освобождение всех пленных и на возвращение детей в свои семьи.

Эти слова папы Римского, согласно коммюнике УГКЦ, «являются настоящим духовным бальзамом для израненной души украинского народа».

В конце аудиенции Святослав Шевчук подарил папе Римскому картину, символизирующую боль украинского народа, под названием «Молитва-реквием». Её автор — художник Богдан Пилыпив, который потерял на войне сына.

Очевидно, что отказываться от поддержки украинских униатов новый глава Ватикана не собирается.

Русская линия