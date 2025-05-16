Предстоятель Русской Православной Церкви благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно), сообщает Патриархия.Ru.

12 мая 2025 года в зоне специальной военной операции на Донбассе на 33-м году жизни погиб клирик Псковской епархии священник Антоний Савченко.

В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гибели священника сообщается, в частности, что с апреля 2022 года отец Антоний регулярно отправлялся в командировки в зону проведения СВО, «проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал Таинства и требы, проводил беседы».

В 2022 году во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви иерей Антоний Савченко был удостоен Святейшим Патриархом Кириллом медали св. блгв. кн. Димитрия Донского и медали св. блгв. кн. Александра Невского за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Помимо этого, погибший священник был удостоен ряда государственных наград.

Также в рапорте правящего архиерея Псковской епархии отмечается, что священник Антоний «за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат».

В резолюции Святейшего Патриарха Кирилла, положенной на рапорте митрополита Матфея, говорится: «Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!»

Русская линия