Муниципальные власти столицы Молдавии приняли решение не допускать отныне акций по пропаганде содомии…
15 мая 2025 года Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей и демонстраций, пропагандирующих содомию. Об этом в четверг журналистам сообщил градоначальник Кишинёва Ион Чебан, передаёт РИА Новости.
«Советники ПДС (правящей партии „Действие и солидарность“ — ред.) в знак протеста покинули заседание», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в среду заседания Городского совета.
Согласно проводимым в Молдавии соцопросам, подавляющее большинство (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации «однополых браков» и выступают за сохранение традиционных ценностей.
Молдавская Православная Церковь с 2022 года регулярно обращается к властям с просьбой запретить проведение фестивалей и маршей половых извращенцев. В Церкви обращают внимание, что каждый раз во время таких пропагандистских шествий происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.