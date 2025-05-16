Парадов содомитов в Кишинёве больше не будет

15 мая 2025 года Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей и демонстраций, пропагандирующих содомию. Об этом в четверг журналистам сообщил градоначальник Кишинёва Ион Чебан, передаёт РИА Новости.

«Советники ПДС (правящей партии „Действие и солидарность“ — ред.) в знак протеста покинули заседание», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в среду заседания Городского совета.

Согласно проводимым в Молдавии соцопросам, подавляющее большинство (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации «однополых браков» и выступают за сохранение традиционных ценностей.

Молдавская Православная Церковь с 2022 года регулярно обращается к властям с просьбой запретить проведение фестивалей и маршей половых извращенцев. В Церкви обращают внимание, что каждый раз во время таких пропагандистских шествий происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.

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