12 мая 2025 года в зоне специальной военной операции по защите Донбасса на 33-м году жизни погиб клирик Псковской епархии военный священник Антоний Савченко, сообщает Патриархия.Ru.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 12 мая 2025 г. при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО трагически погиб штатный военный священник иерей Антоний Савченко. Отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS», — сообщает Telegram-канал Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

«Почивший пастырь был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при одной из воинских частей, клириком Свято-Троицкого кафедрального собора г. Пскова, ревностно окормлял военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Иерей Антоний Савченко родился 13 октября 1992 года. Крещён в честь преподобного Антония Леохновского. Рукоположен в сан диакона 17 марта 2013 года, в сан пресвитера — 14 апреля 2013 года.

Отец Антоний стал седьмым священником Русской Православной Церкви, погибшим на Донбассе при окормлении российских военных. Ранее в зоне СВО погибли протоиерей Михаил Васильев, священник Александр Цыганов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Олег Артемов, протоиерей Евфимий Козловцев и иеромонах Дамаскин (Волин).

Вечная память всем православным священникам, отдавшим свою жизнь при окормлении паствы Христовой! Упокой, Господи, душу убиенного отца Антония и прости ему вся прегрешения его, и даруй ему Царствие Небесное!

Русская линия