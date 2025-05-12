Бывшего управляющего Тульчинской епархией УПЦ по надуманным обвинениям приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества…

Бывший управляющий Тульчинской епархией Украинской Православной Церкви митрополит Ионафан (Елецких) через своего адвоката подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор, по которому ему было назначено пять лет лишения свободы. В настоящее время стало известно, что суд отказал защите владыки в удовлетворении иска, сообщает СПЖ.

Согласно постановлению Верховного суда Украины, обнародованному 8 мая 2025 года, приговор в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества вступил в силу и обжалованию не подлежит.

Сторона защиты просила Верховный суд отменить приговор судов предыдущих инстанций в отношении престарелого архипастыря и отправить дело на новое рассмотрение.

Адвокат владыки Ионафана отмечал, что следствие допустило ряд нарушений законодательства при сборе так называемых «доказательств». Отдельно защита просила признать недопустимыми «доказательствами» лингвистическую экспертизу изъятой церковной литературы, а также экспертизу компьютера владыки.

Однако, Верховный суд Украины посчитал, что вина митрополита Тульчинского и Брацлавского доказана.

7 августа 2023 года Винницкий суд признал митрополита Ионафана виновным по четырём статьям Уголовного кодекса Украины: «нарушение равноправия граждан», «оправдание вооруженной агрессии РФ», «призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «распространение материалов с призывами к изменению границ Украины».

22 июня 2024 года по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров между властями России и Украины митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана передали по обмену в Россию. Если бы этого не случилось, престарелый архипастырь оказался бы в украинской тюрьме, где ему грозила смертельная опасность.

Русская линия