В своей первой проповеди после избрания глава Ватикана призвал остановить военные действия на Украине, в Секторе Газа и на границе Индии и Пакистана…

11 мая 2025 года новоизбранный папа Римский Лев XIV выступил на лоджии базилики Святого Петра в Риме со своей первой в истории проповедью, в которой назвал происходящие ныне в мире вооружённые конфликты Третьей мировой войной, сообщает портал VaticanNews.

«В сегодняшнем драматическом контексте Третьей мировой войны, которая ведётся по частям я также обращаюсь к сильным мира сего, повторяя эти всегда актуальные слова: да никогда больше не будет войны!», — заявил папа Римский.

Глава Ватикана напомнил об «огромной трагедии Второй мировой войны», которая закончилась 80 лет назад и «унесла жизни 60 миллионов человек».

Затем папа Лев обратился к современным войнам, от которых сегодня страдает мир: «Я ношу в своём сердце страдания любимого украинского народа», — сказал он, призвав «приложить все усилия для достижения истинного, справедливого и прочного мира как можно скорее».

«Пусть все заключённые будут освобождены, а дети возвращены в свои семьи», — сказал он.

Затем глава Ватикана обратился к продолжающейся гуманитарной катастрофе в Секторе Газа. «Я глубоко потрясён происходящим, — сказал он. — Пусть боевые действия немедленно прекратятся, пусть измученному гражданскому населению будет оказана гуманитарная помощь, и пусть все заложники будут освобождены».

Затем папа Лев XIV приветствовал недавнее объявление о прекращении огня между Индией и Пакистаном. «Я надеюсь, что в ходе предстоящих переговоров вскоре может быть достигнуто прочное соглашение», — сказал он.

Таким образом, новый глава Католической церкви, с одной стороны, констатировал, что в мире фактически уже началась Третья мировая война, а с другой — выступил в роли «кота Леопольда», что отчасти обесценивает его слова, поскольку призыв «за всё хорошее, против всего плохого» крайне абстрактен, а потому вряд ли будет услышан сильными мира сего.

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