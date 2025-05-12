8 мая 2025 года Президент Сербии Александр Вучич вручил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую государственную награду этой страны — орден Республики Сербия I степени на большой цепи, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Церемония награждения прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве по завершении встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Президента Республики Сербия.

Обращаясь к Предстоятелю Русской Православной Церкви, Александр Вучич сказал:

«Для меня большая честь и радость приветствовать Вас от имени всей Сербии и лично выразить благодарность за Ваш исключительный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между нашими братскими славянскими странами, православными народами. Мы ценим Вас как авторитетного мудрого духовного лидера, который отстаивает духовные христианские ценности, единство православных народов. Эти ценности являются незыблемой основой взаимоотношений Сербии и России испокон веков и залогом сохранения нас как нации, как православных народов в будущем.

Мы ценим Вас как искреннего друга Сербии, который возвышает голос в защиту ее святынь, защиту мирного населения Косово и Метохии. О Вас молятся в наших сербских храмах в Косово, в Белграде в прекрасном соборе святого Саввы, который воссиял своей красотой благодаря бесценной помощи России.

Разрешите вручить Вам высшую награду Сербии — орден Республики Сербии I степени — и пожелать доброго здравия и сил на все Ваши добрые деяния во благо наших Церквей и народов".

Далее был оглашен Указ сербского Президента, в котором отмечено, что награда вручается «за исключительные заслуги в развитии и укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Сербия и Русской Православной Церковью».

В ответном слове Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул:

«Всякая награда, конечно, вызывает очень положительные эмоции. Но когда это происходит в контексте таких отношений, которые существуют между нашими странами и народами, нашими Церквами, это больше, чем просто награда.

Дело в том, что сербский народ и русский народ связаны своей историей, своей общей борьбой, своей единой верой. Наши страны никогда не воевали между собой, никогда друг друга не предавали — это удивительный, уникальный случай, если говорить о всем европейском контексте.

И сегодня Сербия и Россия, несмотря на то что разделены географическим пространством и прочими границами, которые лежат на этом пространстве, сохраняют свое духовное единство, культурное единство и, что также может быть очень важно, эмоциональное единство. Потому что можно интеллектуально осознавать: да, вроде бы у нас много общего — а сердце будет молчать. Вот здесь сердце не молчит — оно говорит о том, что речь идет о действительно братских народах, о братских Церквах, что это действительно то единство, которое доказано всей историей отношений между нашими странами. И в таком смысле, думаю, это уникальный случай, по крайней мере, в отношениях России с другими странами.

Сердечно благодарю Вас, господин Президент, сердечно благодарю весь сербский народ за сохранение того отношения любви к России и поддержки, которое уже запечатлено в веках, и выражаю надежду, что эта любовь, эта поддержка будут всегда взаимными и полезными для наших стран, для наших народов".

9 мая 2025 года в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке в Москве также прошла встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, который также вручил Его Святейшеству высшую награду Республики Сербской орден на орденской цепи.

«Всякий раз, когда встречаемся с нашими сербскими братьями, мы чувствуем себя в одной семье, и это не просто дипломатические слова, так оно и есть, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя высокого гостя и сопровождающую его делегацию. — Никогда наши народы не ссорились, не воевали друг с другом, а всегда были вместе».

Святейший Владыка подчеркнул, что у России и ее народа на протяжении истории — и столетия назад, в советские времена, и в новейший период — неизменно сохранялись особые отношения с сербскими братьями, отношения, в которых не было пятен и темных мест.

В ходе беседы было отмечено, что очень важным фактором, который определяет такие отношения между двумя народами, является Православная Церковь.

«Мы знаем, что не всегда наши братья славяне, проживающие на запад от России, пользуются полным благоприятствованием — порой они проходят через тяжелые испытания; такое довелось неоднократно пережить и вашему героическому народу, — сказал далее Святейший Патриарх. — Хотел бы вновь заверить в том, что русский народ всегда не просто с симпатией относится к своим братья славянам, но и, как это уже было в истории, неоднократно защищал независимость наших славянских братьев, а бывало — и сам факт их существования, потому что угрозы были страшные. Сегодня по милости Божией времена более мирные и спокойные. Это дает нам возможность развивать добрые двусторонние отношения на благо наших Церквей и народов».

Со своей стороны Президент Республики Сербской выразил радость в связи с возможностью в ходе нынешнего визита в Москву встретиться и побеседовать с Предстоятелем Русской Православной Церкви.

Он также с большим теплом упомянул о состоявшемся в ноябре 2024 года посещении Республики Сербской делегацией Русской Православной Церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Антонием и своей встрече с делегацией, которая прошла в Палате Республики в городе Баня-Лука.

Милорад Додик передал Святейшему Патриарху Кириллу приветствие и благопожелания от епископа Баня-Лукского Ефрема. Отметив, что в Баня-Луке возводится русско-сербский православный храм Преображения Господня, он выразил надежду, что когда строительство завершится, Предстоятель Русской Православной Церкви посетит торжества освящения этого храма.

«Также хочу Вам передать приветствие от нашего Патриарха Сербского Порфирия, который был недавно здесь», — сказал далее высокий гость, отметив, что Предстоятель Сербской Церкви поделился своим воодушевлением и добрыми впечатлениями от пребывания в Москве и встречи со Святейшим Патриархом Кириллом.

Милорад Додик также констатировал, что в Республике Сербской сложились хорошие отношения сотрудничества между властями и Сербской Православной Церковью. За прошедшие годы было выстроено и отреставрировано более тысячи храмов, и они полны верующими. В общеобразовательных школах ученики имеют возможность познакомиться с основами православной веры.

В продолжение беседы гость ознакомил Святейшего Патриарха Кирилла со сложными перипетиями и испытаниями, через которые довелось пройти Республике Сербской и ее жителям за прошедшие три десятилетия, о внешнем давлении, которое на нее оказывается в том числе из-за отказа занять сторону тех, кто вводил санкции против России, и даже о прямом преследовании руководства Республики Сербской. При этом он подчеркнул неизменное дружеское внимание и поддержку со стороны России.

«Республику Сербскую, а также всех сербов на Балканах, на Западе всегда третируют как олицетворение зла и постоянно предпринимают против нас шаги, — сказал М.Додик. — Часто нас даже воспринимают как составную часть русского народа. Однажды мне сказали, мол, вы, сербы, — это маленькие русские. Я говорю: не нужно меня унижать, я большой серб и большой русский».

В завершение встречи состоялась торжественная церемония вручения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшей награды Республики Сербской.

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