Русская линия
Сводка новостей от 12 мая 2025

Готовится встреча новоизбранного папы Римского Льва и Константинопольского Патриарха Варфоломея
В Ватикане не собираются отказываться от экуменических инициатив покойного папы Франциска, но пойдёт ли новый глава католиков на изменение даты празднования Пасхи, неизвестно…

Папа Римский Лев11 мая 2025 года на богослужении в афинском храме святителя Николая в районе Колонаки Константинопольский Патриарх Варфоломей выразил надежду, что новоизбранный папа Римский Лев XIV продолжит экуменическую политику своего предшественника и проявит интерес к вопросу установления единой даты празднования Пасхи между православными и католиками, сообщает СПЖ.

«У нас с покойным папой Римским Франциском было общее желание, чтобы и Запад принял эту традицию, чтобы существовала не только гармония, как это происходит с Рождеством, но и чтобы избежать многочисленных проблем, с которыми сталкиваются семьи из смешанных браков, особенно в диаспоре по всему миру. Мы надеемся, что и преемник незабвенного Франциска, новый папа Римский, будет обладать тем же желанием, и так мы сможем прийти к соответствующему взаимопониманию и решению», — заявил глава Фанара.

Патриарх Варфоломей также привёл в качестве успешного примера практику, действующую в Греции, где с благословения Ватикана верующие Католической церкви отмечают Пасху одновременно с православными, что создаёт, по его словам, «полную гармонию без малейшей догматической путаницы или совместных богослужений, несмотря на безответственные обвинения, звучащие от некоторых подозрительных лиц».

Патриарх ВарфоломейВ свою очередь, папа Римский Лев XIV во время своего первого официального общения с прессой 12 мая подтвердил, что в настоящее время готовится его встреча с Патриархом Варфоломеем, сообщает портал «OrthodoxTimes». «Встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем состоится, мы её готовим», — заявил сегодня новоизбранный папа.

Правда, не совсем понятно, о какой встрече он говорит. Как известно, на 26 мая были запланированы грандиозные экуменические торжества в Никее в честь 1700-летия Первого Вселенского собора. Они должны были состояться с участием папы Римского. Однако, кончина Франциска разрушила эти планы.

18 мая Патриарх Варфоломей прибудет в Рим, чтобы присутствовать на церемонии интронизации нового Римского понтифика и проведёт с ним личную встречу. Возможно, о подготовке именно этой встречи и говорил новый папа. Так или иначе, на Фанаре очень надеются, что глава католиков всё же приедет в Никею и примет участие в экуменических торжествах.

Русская линия

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В Ватикане не собираются отказываться от экуменических инициатив покойного папы Франциска, но пойдёт ли новый глава католиков на изменение даты празднования Пасхи, неизвестно...

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