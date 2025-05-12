В Ватикане не собираются отказываться от экуменических инициатив покойного папы Франциска, но пойдёт ли новый глава католиков на изменение даты празднования Пасхи, неизвестно…

11 мая 2025 года на богослужении в афинском храме святителя Николая в районе Колонаки Константинопольский Патриарх Варфоломей выразил надежду, что новоизбранный папа Римский Лев XIV продолжит экуменическую политику своего предшественника и проявит интерес к вопросу установления единой даты празднования Пасхи между православными и католиками, сообщает СПЖ.

«У нас с покойным папой Римским Франциском было общее желание, чтобы и Запад принял эту традицию, чтобы существовала не только гармония, как это происходит с Рождеством, но и чтобы избежать многочисленных проблем, с которыми сталкиваются семьи из смешанных браков, особенно в диаспоре по всему миру. Мы надеемся, что и преемник незабвенного Франциска, новый папа Римский, будет обладать тем же желанием, и так мы сможем прийти к соответствующему взаимопониманию и решению», — заявил глава Фанара.

Патриарх Варфоломей также привёл в качестве успешного примера практику, действующую в Греции, где с благословения Ватикана верующие Католической церкви отмечают Пасху одновременно с православными, что создаёт, по его словам, «полную гармонию без малейшей догматической путаницы или совместных богослужений, несмотря на безответственные обвинения, звучащие от некоторых подозрительных лиц».

В свою очередь, папа Римский Лев XIV во время своего первого официального общения с прессой 12 мая подтвердил, что в настоящее время готовится его встреча с Патриархом Варфоломеем, сообщает портал «OrthodoxTimes». «Встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем состоится, мы её готовим», — заявил сегодня новоизбранный папа.

Правда, не совсем понятно, о какой встрече он говорит. Как известно, на 26 мая были запланированы грандиозные экуменические торжества в Никее в честь 1700-летия Первого Вселенского собора. Они должны были состояться с участием папы Римского. Однако, кончина Франциска разрушила эти планы.

18 мая Патриарх Варфоломей прибудет в Рим, чтобы присутствовать на церемонии интронизации нового Римского понтифика и проведёт с ним личную встречу. Возможно, о подготовке именно этой встречи и говорил новый папа. Так или иначе, на Фанаре очень надеются, что глава католиков всё же приедет в Никею и примет участие в экуменических торжествах.

Русская линия