Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, комментируя решение Минкульта Украины учредить комиссию «по проверке мощей» Киево-Печерской лавры, указал, что нынешние украинские чиновники в своём богоборчестве идёт по стопам безбожников советских времён и участь их ждёт точно такая же, как и всех гонителей Церкви Христовой, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых Киево-Печерской лавры, находящихся в пещерах монастыря. При этом сведения о работе комиссии и результатах проверки будут засекречены.

Позже председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил об опасениях, что мощи в Киево-Печерской лавре разграбят под видом проверки.

«Безумные богоборцы, властвующие ныне в издревле славном городе Киеве, Матери градов русских, явились жалкими подражателями бесовской злобы безбожных правителей СССР столетней давности. Они надеются при помощи новой кампании по „вскрытию мощей“ унизить Церковь Христову, а может быть, и цинично поживиться вековым достоянием Святой Руси», — отметил отец Николай Балашов.

В связи с этим священник выразил уверенность, что «ничего у них не выйдет». «Церковь непобедима, не одолеют Её „врата ада“, широко распахнувшиеся ныне на Украине. Так обещал Христос. А вот себе гонители православного монашества готовят злую участь. Бог им судья», — заключил Патриарший советник.

Русская линия