Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что региональные власти готовы компенсировать частным медицинским учреждениям убытки в связи с их добровольным отказом от проведения абортов, сообщает Интерфакс.

«Важно принимать меры не только на уровне нормативной практики региона, не только через действие закона об ограничении продажи алкоголя, (..) вторая часть комплексного решения — это, конечно, профилактика абортов, это взвешенные решения руководителей медучреждений, достигших понимания, в том числе через наши меры поддержки. Мы предложили по миллиону рублей из областного бюджета, чтобы компенсировать потенциальные экономические, так называемые, потери», — сказал Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в среду.

В феврале 2025 года вологодские власти призвали частные медорганизации добровольно отказаться от проведения абортов.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами, директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов, даже в частных клиниках. Подчеркиваю, отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской Православной Церкви», — заявил тогда губернатор Вологодской области.

Русская линия