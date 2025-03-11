3 марта 2025 года Днепровский апелляционный суд завершил начатое 25 февраля рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов митрополита Святогорского Арсения на определение Славянского горрайонного суда от 30 января. Этим постановлением было продлено содержание владыки Арсения под стражей в Днепровском СИЗО ещё на два месяца, до 30 марта, сообщает Телеграм-канал Святогорской обители.

Адвокаты просили апелляционный суд изменить владыке меру пресечения с содержания под стражей на не связанную с заключением: на освобождение под залог или на поруки народных депутатов Украины, домашний арест или др.

Кроме адвокатов, митрополита Арсения и прокурора, участие в судебном заседании также принимали народные депутаты Украины Виктория Гриб и Владимир Мороз, которые заявили перед апелляционным судом о своей готовности взять наместника Святогорской Лавры на поруки с тем, чтобы он был освобождён из-под стражи. Желание поручиться за владыку Арсения также выразили ещё около 10-ти депутатов, представляющих различные политические силы.

Выслушав стороны защиты и обвинения, апелляционный суд отказал адвокатам и народным депутатам Украины в освобождении архипастыря, поддержав решение суда первой инстанции.

Следующие заседания Славянского горрайонного суда по делу митрополита Арсения должны состояться во вторник, 11 марта 2025 г., и в четверг, 13 марта 2025 г., в 13:00 в режиме видеоконференции.

Братия Святогорской обители просит молитв о заключённом митрополите Арсении.

Русская линия