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Сводка новостей от 11 марта 2025

Святейший Патриарх Кирилл выразил поддержку Антиохийскому Патриарху Иоанну
Патриаршее послание со словами поддержки Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви передал архимандрит Филипп (Васильцев)…

Антиохийский Патриарх Иоанн и архимандрит Филипп (Васильцев)9 марта 2025 года, в Неделю Торжества Православия, по приглашению Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп (Васильцев) принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы в Марьямии (район Дамаска), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Божественную литургию возглавил Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн в сослужении епископа Селевкийского Романа, главного секретаря Синода Антиохийской Православной Церкви, епископа Дарайского Моисея, епископа Сергиопольского Иоанна, епископа Ларисского Моисея, представителя Русской Православной Церкви архимандрита Филиппа и духовенства приходов города Дамаска.

Богослужение совершалось на арабском, церковно-славянском и греческом языках.

За богослужением молился посол Греции в Сирии Эммануель Какавелакис и член Европейского парламента Николай Фантурис.

В своем слове проповеди Блаженнейший Патриарх Иоанн, в частности, обратился к президенту Сирии в переходный период Ахмеду аш-Шараа: «Мы горячо молим Бога о милости ко всем погибшим гражданским лицам и сотрудникам сил общественной безопасности и желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим. Мы поддерживаем идею о создании комитета по установлению фактов и привлечении к ответственности лиц, виновных в пролитии крови мирных жителей и сотрудников сил общественной безопасности».

Кровавые события, происходящие на сирийском побережье, привели к многочисленным жертвам и раненным среди мирного населения и сотрудников силовых структур. Большинство жертв были невинными и безоружными мирными жителями, женщинами и детьми, свидетельствовал Его Блаженство: «Нарушается личная жизнь, попирается достоинство людей, а используемые скандирования и лозунги сеют лишь раздор, ведут к межрелигиозному и межэтническому конфликту, дестабилизируя гражданский мир. Во многих городах, поселках и деревнях сожжены дома, разграблено личное имущество». Целью нападавших были районы проживания алавитов и христиан, убито множество невинных христиан, сказал Патриарх.

Его Блаженство обратился к президенту с призывом немедленно остановить массовые убийства, вернув чувство безопасности и ощущения стабильности всем жителям Сирии, независимо от их религиозной принадлежности: «Мы призываем Вас стремиться к национальному примирению, гражданскому миру, мирному и достойному сосуществованию всех слоев общества, всех религиозных общин, к уважению свобод как высшей ценности в обществе, основанном на принципе гражданственности».

Архимандрит Филипп поздравил Блаженнейшего Патриарха Иоанна с праздником Торжества Православия и передал ему послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со словами поддержки позиции Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви.

Со своей стороны, Блаженнейший Патриарх Иоанн передал слова приветствия и благодарности Святейшему Патриарху Кириллу за неизменную поддержку Антиохийской Православной Церкви.

Накануне, 8 марта, Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II и Патриарх Мелькитской Церкви Юсеф I Абси выступили с совместным заявлением, в котором осудили массовые убийства мирных жителей Сирии.

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