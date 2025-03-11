Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко посетил Стамбул, где попытался убедить Патриарха Варфоломея, что всё не так плохо, как кажется…

7 марта 2025 года глава украинских раскольников Епифаний Думенко в сопровождении своего сподручного Евстратии Зори приехал с визитом на Фанар, где встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает СПЖ.

В аэропорту главу «ПЦУ» встретил генеральный консул Украины в Турции Роман Недильский, а также дипломаты консульства. Вечером того же дня Думенко с Зорей были на приёме, устроенном для Патриарха Варфоломея и других почетных гостей новопоставленным митрополитом Ирландским Иаковом.

На следующий день, 8 марта, Патриарх Варфоломей служил с Думенко литургию, на которой глава Фанара поприветствовал руководителя «ПЦУ», «подтвердив материнскую заботу Вселенского Патриархата о страждущем народе Украины».

После богослужения состоялась трапеза, во время которой Думенко сообщил присутствующим, что между ними, как учениками Христа, царит любовь. «А там, где любовь, там Господь помогает побеждать все трудности и вызовы», — заверил глава украинских раскольников.

Однако, несмотря на заверения Думенко, на Фанаре явно чувствуется разочарование в своей украинской политике.

Изначально Патриарх Варфоломей рассчитывал, что Украинская Православная Церковь быстро присоединится к «ПЦУ», но этого не произошло. Более того, силовые захваты храмов УПЦ сторонниками Думенко привели к тому, что даже сочувствующие Фанару Поместные Церкви, видя эти безобразия, не хотят теперь иметь ничего общего с украинскими раскольниками.

Таким образом, ситуация явно заходит в тупик, и с этим надо что-то делать. На этом фоне часть епископата Константинопольского Патриархата предлагает Патриарху Варфоломею свернуть активную поддержку «ПЦУ» и организовать свой Экзархат на Украине, привлекая в него епископов УПЦ. Думенко и его куратор на Фанаре митрополит Эммануил всеми силами убеждают главу Фанара, что этого делать не надо, и всё будет в порядке — надо просто продолжать давить на УПЦ.

Кто победит в этом противостоянии, покажет время. В любом случае, на Фанаре не собираются оставлять Украину в покое.

Русская линия