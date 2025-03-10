В Русской Православной Церкви назвали провокацией сообщения о том, что в православных храмах якобы можно совершать намаз

В начале марта 2025 года в адрес ряда епархиальных архиереев Русской Православной Церкви поступили фальсифицированные письма якобы от имени руководства Духовного управления мусульман Российской Федерации с просьбой предоставить мусульманам помещения для совершения молитв, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В связи с этим Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата официально выступил с заявлением, в котором назвал данную рассылку «намеренной провокацией, призванной внести в общество разделение и смуту, разрушить многолетние взаимоотношения между православными и мусульманами в России, которые объединены приверженностью к традиционным ценностям, но отвергают любые вероучительные или обрядовые обобщения и компромиссы».

«Обращаем внимание, что 6 марта 2025 года на официальном сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации было опубликовано собственное разъяснение с указанием на то, что рассылка упомянутых фальшивых писем является провокацией. Авторы заявления просят игнорировать данные обращения и проверять достоверность контактов отправителя», — заявили в ОВЦС.

Русская линия