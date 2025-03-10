Русская линия
Сводка новостей от 10 марта 2025

В Русской Православной Церкви назвали провокацией сообщения о том, что в православных храмах якобы можно совершать намаз
Служба коммуникации ОВЦС распространила официальное заявление, в котором обвинила создателей таких сообщений в разжигании межрелигиозной напряжённости в российском обществе…

Логотип ОВЦС МПВ начале марта 2025 года в адрес ряда епархиальных архиереев Русской Православной Церкви поступили фальсифицированные письма якобы от имени руководства Духовного управления мусульман Российской Федерации с просьбой предоставить мусульманам помещения для совершения молитв, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В связи с этим Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата официально выступил с заявлением, в котором назвал данную рассылку «намеренной провокацией, призванной внести в общество разделение и смуту, разрушить многолетние взаимоотношения между православными и мусульманами в России, которые объединены приверженностью к традиционным ценностям, но отвергают любые вероучительные или обрядовые обобщения и компромиссы».

«Обращаем внимание, что 6 марта 2025 года на официальном сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации было опубликовано собственное разъяснение с указанием на то, что рассылка упомянутых фальшивых писем является провокацией. Авторы заявления просят игнорировать данные обращения и проверять достоверность контактов отправителя», — заявили в ОВЦС.

Русская линия

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В Русской Православной Церкви назвали провокацией сообщения о том, что в православных храмах якобы можно совершать намаз
Служба коммуникации ОВЦС распространила официальное заявление, в котором обвинила создателей таких сообщений в разжигании межрелигиозной напряжённости в российском обществе...

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