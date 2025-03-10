Храм находится в ведении заповедника «Киево-Печерская Лавра» и примкнувших к нему раскольников из «ПЦУ»…

8 марта 2025 года в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины поступил звонок с информацией о том, что с одного из храмов Киево-Печерской Лавры вот-вот упадёт крест. Указанным храмом оказалась Всехсвятская церковь, расположенная на территории «Верхней Лавры», которая используется совместно Национальным заповедником «Киево-Печерская Лавра» и «ПЦУ», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на официальный сайт ГСЧС.

Прибыв на место, спасатели установили, что на куполе одного из храмов серьёзно покосился крест и его необходимо срочно демонтировать. Для безопасного демонтажа креста спасатели использовали автоколенчатый подъемник.

Всесвятская церковь Киево-Печерской Лавры — памятник архитектуры национального значения, построенный в 1696—1698 годах по типу крестово-купольной пятиглавой украинской деревянной церкви на средства гетмана Ивана Мазепы, родовой герб которого украшает северный фасад храма. В последнее годы, ввиду попыток государства изгнать монашескую общину УПЦ с территории Киево-Печерской Лавры, храм не используется по назначению, находясь в зоне полной ответственности Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» и примкнувшего к учреждению местного подразделения «ПЦУ».

На днях в Министерстве культуры Украины приняли решение сформировать специальную комиссию для «проверки мощей» преподобных Киево-Печерских, почивающих в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Произошедший вслед за этим инцидент с крестом, многие верующие напрямую связывают с данным кощунственным решением, усматривая в нём грозное знамение Божие.

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