Главы Христианских церквей Сирии выступили с совместным заявлением в связи с начавшимся в стране массовым истреблением сирийских алавитов и христиан…

Антиохийский Патриарх Иоанн: Мы решительно осуждаем насилие против мирных граждан в Сирии и призываем немедленно прекратить эти ужасающие акты

Главы Христианских церквей Сирии выступили с совместным заявлением, в котором осудили происходящую ныне в стране волну насилия исламистов против алавитов и христиан, охватившую страну, и призвали к немедленному прекращению кровопролития, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Заявление подписали Патриарх Антиохийский Иоанн X, сирийский православный Патриарх Мор Игнатий Афрем II и мелькитский греко-католический Патриарх Юсеф Абси, которые осудили бесчеловечные нападения исламистов на невинных мирных жителей, в том числе женщин и детей.

«В последние дни в Сирии наблюдается опасная эскалация насилия, жестокости и убийств, что приводит к нападениям на ни в чём не повинных мирных жителей, в том числе на женщин и детей. Дома были разграблены, их неприкосновенность была нарушена, а имущество разграблено — эти сцены ярко отражают огромные страдания сирийского народа, — говорится в заявлении.

Христианские церкви решительно осуждают любые действия, угрожающие гражданскому миру, и призывают немедленно прекратить эти ужасающие акты, которые противоречат всем человеческим и моральным ценностям.

Церкви также призывают к скорейшему созданию условий, способствующих достижению национального примирения между сирийским народом. Они призывают к созданию условий, способствующих переходу к государству, которое уважает всех своих граждан и закладывает основу для общества, основанного на равноправии и подлинном партнёрстве, свободном от логики мести и изоляции. В то же время они подтверждают единство сирийской территории и отвергают любые попытки её разделить.

Церкви призывают все заинтересованные стороны в Сирии взять на себя ответственность, положить конец насилию и искать мирные решения, которые уважают человеческое достоинство и сохраняют национальное единство".

Мы молимся о том, чтобы Бог защитил Сирию и её народ и чтобы на всей земле воцарился мир".

Русская линия