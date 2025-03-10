В Русской Православной Церкви отреагировали на начавшийся геноцид христианского населения на сирийской территории…

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале призвал мировое сообщество остановить насилие против мирных граждан в Сирии, которое устроили захватившие власть исламисты.

«Мир стал свидетелем многочисленных случаев страшных убийств мирных жителей Сирии. Они были преданы смерти за то, что не разделяют религиозных убеждений тех людей, которые вооружены и готовы применять насилие. Среди убитых значительную часть составляют сирийские христиане, — отметил представитель Церкви.

Молимся и скорбим о всех жертвах насилия на сирийской земле. Важно остановить творящееся беззаконие, прекратить произвол боевиков, получивших власть, не ограниченную ни законом, ни совестью.

Благословенны усилия российских военнослужащих, благодаря которым военная база в Хмеймиме стала убежищем для мирных жителей Латакии и Тартуса, которые также могли быть убиты.

Надеюсь на то, что безразличию будет положен предел, и люди доброй воли объединятся поверх границ и политических разногласий ради сохранения жизней невинных жителей Сирии".

По некоторых данным, за последние дни исламистами в Сирии были убиты несколько тысяч алавитов и христиан. Спасаясь от расправы, около 8 тысяч сирийских граждан попросили и получили убежище на территории российской военной базы в Хмеймиме.

В связи с вопиющими преступлениями исламистов против мирного населения Россия и США запросили закрытые консультации Совета безопасности ООН. В Москве ожидают, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Телеграм-канале.

Русская линия