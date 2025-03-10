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Сводка новостей от 10 марта 2025

Папа Римский Франциск продолжает оставаться в больнице
В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья главы Католической церкви, однако до полного выздоровления ему ещё очень далеко…

Папа Римский ФранцискНочь с 9 на 10 марта прошла спокойно, папа Римский Франциск продолжает отдыхать. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана в утреннем бюллетене о состоянии здоровья главы Ватиканского государства, который в эти недели проходит лечение от пневмонии в римской больнице «Джемелли», сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

В воскресенье утром 9 марта папу посетили госсекретарь кардинал Пьетро Паролин и заместитель по общим вопросам Государственного секретариата архиепископ Эдгар Пенья Парра. Среди прочего, прелаты проинформировали его о текущих событиях в жизни Католической церкви и мире. Затем Франциск принял участие в мессе первого воскресенья Великого поста вместе с медперсоналом и сопровождающими лицами.

Вечером того же дня в режиме видеосвязи папа Франциск присоединился к духовным упражнениям Римской курии, которые начались в Зале Павла VI под руководством проповедника Папского дома священника-капуцина Роберто Пазолини.

По информации Зала печати Ватикана, папа продолжает курс лечения, включающий дыхательную и двигательную терапию, а также физиотерапию. Соблюдается предписанная врачами диета, включающая твёрдую пищу. В ночное время используется неинвазивная механическая вентиляция лёгких, а днём — подача кислорода через носовые канюли.

Состояние здоровья Папы стабильно, отмечаются постепенные улучшения. Однако общая клиническая картина остаётся сложной, и врачи всё ещё осторожны в прогнозах.

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