В Русской Православной Церкви отреагировали на учреждение на Украине комиссии для «проверки мощей» в Киево-Печерской лавре…

Владимир Легойда: «Все, кто ответственен за надругательство над святыней, унижение и презрение к верующим, ответит перед судом истории и судом Божьим»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале прокомментировал назначение Минкультом Украины комиссии для «проверки» мощей, почивающих в Киево-Печерской Лавре, назвав подобные действия украинских властей богоборчеством.

По его словам, украинские чиновники «продолжают действовать в логике богоборцев прошлого века». «Именно тогда, после установления безбожной власти проводились всевозможные ревизии, „оценки культурной ценности“, а на деле это выливалось в разграбление святынь и преследования Церкви и верующих. Опасения, что так будет происходить и в этот раз, весьма обоснованы», — отметил Владимир Легойда.

«Мы вновь свидетельствуем о сознательных попытках дехристианизации украинского народа, для чего действующие власти используют все возможные способы: от диффамации канонической Церкви, формирования раскольничьего сообщества, без благодати и веры, до изъятия церковных святынь, изгнания паствы и клириков», — продолжил представитель Русской Православной Церкви.

«Верующие люди в России, на Украине, других регионах мир убеждены, что Бог поругаем не бывает. Это не раз доказывала история человечества. Все, кто ответственен за надругательство над святыней, унижение и презрение к верующим, ответит перед судом истории и судом Божьим», — заключил Владимир Легойда.

В свою очередь, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своём Телеграм-канале опубликовал отрывок из циркуляра НКВД РСФСР Губисполкомам от 23 апреля 1919 года и предложил его сравнить с указом Минкульта Украины.

Из указа Минкульта Украины:

«Приказывается: сформировать комиссию по проверке наличия и определения исторической и научной ценности останков святых.<…> Комиссии в срок с 05 марта 2025 года по 30 мая 2025 года осуществить проверку наличия останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер Национального заповедника „Киево-Печерская лавра“, определить историческую и научную ценность останков святых, о чем составить соответствующие документы, и подготовить справку по результатам работы».

Из циркуляра НКВД РСФСР Губисполкомам от 23 апреля 1919 года:

«Настоящим сообщаем, что:

1) При обследовании «мощей» должны присутствовать, кроме ответственных членов советских организаций, уполномоченных от верующих, священнослужителей и свидетелей, также и представители медицинского персонала, обладающие достаточным авторитетом в области науки и в массах.

2) Составляется подробный акт (протокол) обследования «мощей», опись всех обнаруженных вещей, которые подписываются всеми вышеуказанными лицами.

3) Всем губ- и горисполкомам ставится в обязанность снабжение отдела управления НКВД достаточными информационными материалами по этому поводу в виде копий актов обследования и описей найденных вещей, фотографий и кинематографией, производившихся при обследовании.

4) Разоблаченные при указанных условиях «мощи» могут быть или оставлены только на несколько дней для осмотра в новом виде на том же месте и по истечении срока в прежнем виде водружаются на прежнее место, или «мощи» остаются в разоблаченном виде навсегда на прежнем месте, или, наконец, в разоблаченном виде доставляются в музей или другие общественные здания для публичного постоянного осмотра".

«При некоторых различиях в подходах веет общей могильной бесовщиной», — заключил владыка Савва.

Русская линия