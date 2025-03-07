Протоиерей Андрей Ткачёв: Факт появления Марко Рубио на пресс-конференции с крестом на челе не менее значим, чем публичная выволочка криворожского танцора в Овальном кабинете

Известный православный проповедник, настоятель московского храма Троицы Живоначальной в Хохлах протоиерей Андрей Ткачёв стал одним из немногих священников Русской Православной Церкви, который в своём Телеграм-канале обратил внимание верующих на факт появления на публике госсекретаря США Марко Рубио с пепельным крестом на челе и предложил читателям попытку православного осмысления данного факта.

Ниже мы провидим комментарий отца Андрея целиком:

«В Латинском обряде (который имеет тоже Апостольские корни и святоотеческое происхождение) есть много трогательных вещей. Например, вербочки с прошлого Вербного воскресенья можно сохранить, чтобы в следующем году, накануне начала нового Великого Поста сжечь их. Полученным пеплом нужно посыпать головы прихожан в т.н. Пепельную Среду — начало поста у католиков. Посыпать или же нарисовать на лбу знак Креста со словами: Прах еси и в прах возвратишься. Делается это для смирения.

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Именно с таким пепельным крестом, но не совсем смиренно, а довольно смело и вызывающе, появился в СМИ Госсекретарь (третье лицо в государстве) Марко Рубио. Эта новость не менее значима, чем публичная выволочка криворожского танцора в Овальном кабинете. Может даже — более.

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Те, кто привык смеяться над вечно спотыкающимся и всюду засыпающим Байденом, наверное, испытывают когнитивный диссонанс. Ведь так легко было свалить в кучу содомитов, трансгендеров, сатанистов и спящего Джо, чтобы при желании иллюстрировать легкий тезис об окончательной деградации Америки. И тут такой фокус! Хвалить Рубио за смелось исповедания? Вдаваться в сложный дискурс о внутреннем разделении Америки на антагонистические лагеря? Быстро забыть увиденное, ибо заготовленных комментариев нет? Сложная ситуация.

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Америк, действительно, несколько, и они борются, словно близницы во чреве матери. Борются за право первородства (читай историю родов Фареса и Зары от Фамари (Быт. 38:27−30)) Один может даже высунуть руку раньше, но второй все равно оттеснит первого и выйдет в мир под номером «один». Агрессивный, антихристианский либерализм успел убедить нас, что он и есть Америка. Отныне навсегда. Он далеко высунул руку. Но природно-исторической Америке, которая на удивление не испарилась, но осталась, ей все эти темы с глобальным потеплением, сменой пола и т. п. не просто неинтересны. Они ей ненавистны. Ибо глубинная Америка все еще верует в имя Господа Иисуса.

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И то, что сделал Рубио, было сделано для внутреннего потребителя информации. Акция прочитывается примерно так: Наши оппоненты на время убедили мир, что они — лицо будущего. Но это ложь. Они — развращенное меньшинство. У будущего — лицо здорового консерватизма. Мы не будем отселе стыдиться своей веры и скрывать ее. В Америке нет царей, но есть Царь на Небе. Это Христос, и большинство американцев сердцем верует в это.

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Как Кароль Войтыла, став Папой, в первой проповеди с балкона в Риме сказал католикам: «Не бойтесь!», так и администрация Трампа в лице Рубио говорит христианам Америки: «Не стыдитесь! Не скрывайтесь! Не малодушничайте!»

Не известно, чем всё закончится, ибо врагов Христа в Америке тоже много и они организованы. Но оценить серьезность момента правильно мы должны.

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Итак, Рубио знает, что верующих в США больше чем неверующих, и они были в минувшие десятилетия дискриминированы. Что же до Европы, то она куда более безбожна и её корёжит. Подобное христианское юродство на центральном ТВ от первых лиц страны в Европе вряд ли возможно. Европейцы толерантные трусы и культурные безбожники. Именно европейцы привыкли стыдиться Христа, молчать о Нем, предавать Его ежедневно, осмеивать, выгонять из общественного пространства.

К сожалению людей, недугующих европейскими болезнями, у нас больше, нежели людей, смелых, как Рубио. Поэтому комментарии столь жидки и малословны.

*

А ведь на наших глазах представитель власти огромной страны подошёл к барьеру и опустил на лицо забрало со знаком Креста, давая знать, что к бою готов. А на той стороне ему противостоит обиженное прошлыми выборами многоголовое чудище неизвестного пола, «на рогах у него десять диадим, а на головах имена богохульные» (Откр. 13:1)

И битва непременно будет. Такая же принципиальная и жестокая, как у нас на СВО. Ибо и у нас мы воюем со «зверем, выходящем из моря».

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В этом году Православные и Католики будут праздновать Воскресение Христово в один день+"

Русская линия